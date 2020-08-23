إصابة البوسني بيانيتش لاعب برشلونة الجديد بفيروس كورونا المستجد (نادي)

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الاسباني السبت اصابة لاعب وسطه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا المستجد.

كتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاما) المنتقل من يوفنتوس الايطالي في نهاية حزيران/يونيو الماضي "ثبتت اصابته السبت بعد أن عانى من بعض الانزعاج. اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل".

تابع "لهذا السبب، لن يسافر اللاعب الى برشلونة قبل 15 يوما للانضمام الى الفريق".

وكان بيانيتش انتقل الى برشلونة مقابل 60 مليون يورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون يورو إلى عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت.

واشارت الصحف الاسبانية ان بيانيتش كان في اجازة في ايطاليا.

وهذه ثالث اصابة بكورونا في برشلونة، بعد المدافعين الفرنسيين صامويل أومتيتي وجان-كلير توديبو.

بدأ بيانيتش مسيرته الاحترافية مع نادي متز الفرنسي في العام 2007 قبل الانتقال الى ليون.

خاض في فرنسا 115 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، قبل الانتقال الى روما في العام 2011. أمضى خمسة مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية، خاض خلالها 200 مباراة شملت تسجيله 30 هدفا وصنع 40 تمريرة حاسمة، قبل الانتقال الى يوفنتوس في 2016.

وأشار برشلونة الى ان لاعبه الجديد أظهر مع ناديه الأخير "موهبته الناضجة وأصبح محوريا في أحد أفضل الأندية في العالم، وفاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات (رفعها الى اربعة في نهاية الموسم) وكأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر الإيطالية مرة".

وتابع "لعب بيانيتش في كل مركز في خط الوسط، أكان خط الوسط الهجومي مع ميتز، أو دور أكثر عمقا في ليون وروما. قدرته على الالتحاق بالهجمات مع التقدم من العمق، إضافة الى قدراته الممتازة لتنفيذ الضربات الحرة، جعلته يسجل عددا لا بأس به من الأهداف. الى ذلك، جودته الفنية، رؤيته للعبة والتزامه، هي صفات تجعل منه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم حاليا".

ويسعى برشلونة على الصعيد المحلي لاستعادة لقب الليغا من ريال مدريد، فيما خرج بنتيجة مذلة من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8.

ويستعد برشلونة مع مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، بديل كيكي سيتيين المقال من منصبه، للعودة الى التمارين في 31 الجاري، قبل انطلاق الدوري في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

© 2020 AFP