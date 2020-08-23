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الحوثيون يعلنون مقتل "أبو الوليد العدني" زعيم "الدولة الإسلامية" في اليمن

نشرت في:

عناصر من الحوثيين
عناصر من الحوثيين © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
4 دقائق

أفاد مراسل فرانس24 في صنعاء عدنان الصنوي، وفقا لبيان صادر عن جماعة الحوثين، أن الجماعة نفذت عملية أمنية في محافظة البيضاء أدت لمقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في اليمن رضوان قنان الملقب باسم "أبو الوليد العدني". ووفق البيان الصادر، فقد قتل خلال العملية أيضا أربعة آخرين من كبار قيادات تنظيم. من جهة أخرى، أشار الصنوي إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لم يعلق على هذه العملية ولم يصدر أي بيان.

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