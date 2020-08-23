العاب قوى: وارهولم يسجل ثاني افضل رقم في التاريخ في 400 م حواجز

جوناثان ناكستراند ا ف ب

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ستوكهولم (أ ف ب)

سجل العداء النروجي كارستن وارهولم ثاني افضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز مسجلا 46.87 ثانية في لقاء ستوكهولم لالعاب القوى ضمن الدوري الماسي الاحد.

وحسّن وارهولم بطل العالم في النسختين الاخيرتين في لندن 2017 والدوحة 2019، بالتالي رقمه القياسي الاوروبي ومقداره 46.92 ثانية سجله في لقاء زيوريخ عام 2019 وكان على بعد 9 بالمئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الاميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية عام 1992).

اقيم اللقاء امام مدرجات خالية بسبب وباء كوفيد-19، ونجح وارهولم في تسجيل رقمه اللافت في سباق نزلت فيه الارقام بشكل مثير في السنوات الاخيرة في ظل منافسة شرسة مع الاميركي راي بنجامين والقطري عبد الرحمن صمبا وكلاهما غاب عن لقاء ستوكهولم.

© 2020 AFP