العاب قوى: وارهولم يسجل ثاني افضل رقم في التاريخ في 400 م حواجز

جوناثان ناكستراند ا ف ب

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ستوكهولم (أ ف ب)

سجل العداء النروجي كارستن وارهولم ثاني افضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز مسجلا 46.87 ثانية في لقاء ستوكهولم لالعاب القوى ضمن الدوري الماسي الاحد.

وحسّن وارهولم بطل العالم في النسختين الاخيرتين في لندن 2017 والدوحة 2019، بالتالي رقمه القياسي الاوروبي ومقداره 46.92 ثانية سجله في لقاء زيوريخ عام 2019 وكان على بعد 9 بالمئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الاميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية عام 1992).

وارتكب العداء النروجي خطأ بسيطا لدى اجتيازه الحاجز الاخير، كلفه على الارجح تحطيم الرقم القياسي وقد ادرك ذلك من خلال القيام بعَض اصابعه لدى اجتيازه خط الوصول.

ولم يكتف وارهولم (24 عاما) بذلك، فقد خاض سباق 400 م بعد ذلك بساعة ونصف وحل في المركز الاول ايضا مسجلا 45.05 ثانية.

وسارع بطل العالم في سباق 200 م الاميركي نواه لايلز الى التعليق على انجاز العداء النروجي بقوله "لست متفاجئا من الرقم القياسي الشخصي لوارهولم، لكني مصدوم لانه لم يتمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي".

اقيم اللقاء امام مدرجات خالية بسبب وباء كوفيد-19، ونجح وارهولم في تسجيل رقمه اللافت في سباق نزلت فيه الارقام بشكل مثير في السنوات الاخيرة في ظل منافسة شرسة مع الاميركي راي بنجامين والقطري عبد الرحمن صمبا وكلاهما غاب عن لقاء ستوكهولم.

وتألق في اللقاء ايضا حامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة السويدي ارمان "موندو" دوبلانتيس باجتيازه ارتفاع 6.01 متر وهو افضل رقم هذا العام.

وحاول دوبلانتيس اجتياز ارتفاع 6.15 م ثلاث مرات من دون ان ينجح بذلك.

وفي ابرز النتائج الاخرى، فازت العداءة البريطانية لاورا ميوير بسباق 1500 م مسجلة 3.57.82 دقيقة، في حين اجتازت الاوكرانية ياروسلافا ماهوتشيك ارتفاع مترين في الوثب العالي لتحسم المنافسة في صالحها.

ولقاء ستوكهولم هو الثاني ضمن الدوري الماسي على ان تتبعه لقاءات بروكسل (4 أيلول/سبتمبر)، روما/نابولي (17 منه)، الدوحة (25 أيلول/سبتمبر عوضا عن 9 تشرين الأول/أكتوبر)، وصولا الى اللقاء الختامي الذي ستستضيفه الصين في 17 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة لم تحدد بعد.

© 2020 AFP