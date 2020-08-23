بطولة إيطاليا: مدرب بولونيا ميهايلوفيتش مصاب بفيروس "كوفيد-19"

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

صورة للمدرب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش (يسار) بنظيره أنتونيو كونتي خلال لقاء فريقه بولونيا بانتر ميلان في الدوري الايطالي لكرة القدم، ميلانو في 5 تموز/يوليو 2020

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي بولونيا الإيطالي الأحد أن مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يجعل المدافع الدولي السابق في وضع صحي صعب لاسيما أنه كان مصابا بسرطان الدم.

وكشف بولونيا أن مدربه البالغ من العمر 51 عاما لا يظهر أي عوارض وهو حاليا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتطبيقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة، سيخضع جميع اللاعبين والعاملين في طواقم بولونيا للاختبارات الإثنين قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 أيلول/سبتمبر.

وسبق لميهايلوفيتش أن غاب عن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الماضي بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، وقد خضع لعملية زرع نخاع العظم.

وقرر بولونيا في حزيران/يونيو مكافأة الصربي بتمديد عقده حتى 2023 بعد أن أصر على مواصلة عمله رغم المرض.

واستلم ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في كانون الثاني/يناير 2019 خلفا لفيليبو إينزاغي، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى.

وأنهى بولونيا الموسم الحالي الذي توقف لأشهر نتيجة تفشي جائحة "كوفيد-19"، في المركز الثاني عشر بقيادة الصربي الذي سبق له أن أشرف على الفريق من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 حتى نيسان/أبريل 2009.

© 2020 AFP