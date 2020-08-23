جائزة ستيريا الكبرى: فييتي يحرز فوزه الاول في "موتو 3"

خافيير سوريانو ا ف ب

الايطالي سيليستينو فييتي يحقق لقبه الاول في مسيرته في بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو 3 في جائزة ستيريان الكبرى في النمسا في 23 آب/أغسطس 2020

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

أحرز الايطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) المركز الأول في جائزة ستيريا الكبرى لفئة موتو 3 الأحد على حلبة ريد بول في سبيلبرغ النمسوية، محققا فوزه الاول في بطولة العالم للدراحات النارية، فيما سقط ثاني الترتيب العام البريطاني جون ماكفي عن دراجته قبل بضع لفات من النهاية.

وتقدم فييتي (18 عاما) في هذا السباق الذي يشكل المرحلة السادسة في فئتي موتو 3 وموتو 2 والخامسة في الفئة الكبرى موتو جي بي من الموسم المتأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، على مواطنه طوني أربولينو (هوندا) الذي حل ثانيا بعد صراع محتدم بينهما حتى المنعطفات الاخيرة، فيما جاء الياباني آي أوغورا (هوندا) ثالثا.

وقال فييتي بعد الفوز "كان سباقا صعبا (...) إنه أفضل يوم في حياتي".

أما متصدر الترتيب العام الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام) الذي حقق الاحد الفائت لقب جائزة النمسا الكبرى على الحلبة ذاتها، حل خامسا الا انه حافظ على صدارته بفارق 25 نقطة عن أوغورا الذي خطف الوصافة من ماكفي (هوندا).

ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة ستيريان الكبرى:

1- الايطالي سليستينو فييتي (كاي تي ام) 37:10,319 دقيقة

2- الايطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,410 ثانية

3- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,938 ث

4- الاسباني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 1,182 ث

5- الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 1,380 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة:

1- الاسباني البرت اريناس 106 نقاط

2- الياباني آي أوغورا 81

3- البريطاني جون ماكفي 67

4- الايطالي سيليستينو فييتي 66

5- الايطالي طوني أربولينو 60

© 2020 AFP