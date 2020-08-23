دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يحرز لقبه السادس وكومان يحرم فريقه السابق من التتويج الأول
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للمرة السادسة في تاريخه، استطاع الأحد فريق بايرن ميونخ الألماني من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عقب فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة واحد مقابل لا شيء. وأصبح البافاري أول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2008. وكان التعادل السلبي سيد الموقف حتى سدد اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة الخامسة والتسعين هدف المباراة. والجدير بالذكر أن كومان كان لاعبا سابقا في الحمر والزرق، فقد حرم بهدفه فريقه السابق من إحراز اللقب الأول في تاريخه. وأقيمت المباراة في لشبونة دون جماهير بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا.
انتزع الأحد بايرن ميونيخ الألماني تتويجه السادس بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على باريس سان جرمان بهدف مقابل لا شيء، في مباراة احتضنتها لشبونة دون جماهير بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجل هدف الفوز الفرنسي كينغسلي كومان (59)، ليحرم فريقه السابق من تتويجه الأول في المسابقة القارية والثاني لناد فرنسي منذ مرسيليا في 1993.
المرة الثاني في السنوات الـثماني الأخيرة
وهذه المرة الثانية، ينجح بايرن، بطل ألمانيا في آخر ثماني سنوات، بالفوز على فريق فرنسي في النهائي، بعد تخطيه سانت اتيان 1-صفر في 1976.
وكان بايرن الذي تأسس في 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013.
وبرغم خسارته النهائي، حقق سان جرمان، المحتفل بعيده الخمسين، افضل مشوار له في المسابقة، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي في 1995.
Les temps changent... #PSGBAYERN pic.twitter.com/rRIaT0BtiG— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 23, 2020
وتوّج باريس سان جرمان بأول ألقابه الأوروبية عام 1996 عندما احرز لقب كأس الكؤوس على حساب رابيد فيينا النمسوي 1-صفر، قبل ان يخسر في نهائي العام التالي امام برشلونة الاسباني بالنتيجة عينها.
#PSGBayern #UCLfinal— L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 23, 2020
📷 Le but et la joie de Kingsley Coman, auteur du premier but de la finale! pic.twitter.com/nAJvT77JEm
وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني (45 هدفا في 2000 لكنه لعب انذاك 16 مباراة)
وأصبح بايرن أول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2008.
فرانس24/ أ ف ب
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