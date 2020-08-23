دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يحرز لقبه السادس ويحرم سان جرمان من التتويج الأول

مانو فرنانديز تصوير مشترك/ا ف ب

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لشبونة (أ ف ب)

أحرز بايرن ميونيخ الألماني لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر، الاحد في لشبونة دون جماهير بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجل هدف الفوز الفرنسي كينغسلي كومان (59)، ليحرم فريقه السابق من تتويجه الاول في المسابقة القارية والثاني لناد فرنسي منذ مرسيليا في 1993.

وهذه المرة الثانية، ينجح بايرن، بطل المانيا في آخر ثماني سنوات، بالفوز على فريق فرنسي في النهائي، بعد تخطيه سانت اتيان 1-صفر في 1976.

وكان بايرن الذي تأسس في 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013.

وبرغم خسارته النهائي، حقق سان جرمان، المحتفل بعيده الخمسين، افضل مشوار له في المسابقة، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي في 1995.

وتوّج باريس سان جرمان بأول القابه الاوروبية عام 1996 عندما احرز لقب كأس الكؤوس على حساب رابيد فيينا النمسوي 1-صفر، قبل ان يخسر في نهائي العام التالي امام برشلونة الاسباني بالنتيجة عينها.

وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الاسباني (45 هدفا في 2000 لكنه لعب انذاك 16 مباراة)

واصبح بايرن اول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الانكليزي في 2008.

© 2020 AFP