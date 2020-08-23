فيديو

دوري أبطال أوروبا: ملعب بارك دي برانس يستقبل 5000 مشجع لنادي سان جرمان لحضور النهائي عبر شاشتين عملاقتين

صورة لموفد فرانس24 الخاص إلى باريس محمد فرحات © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : محمد فرحات 4 دقائق

على الرغم من أن النهائي المنتظر سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، إلا أنه سيكون نحو خمسة آلاف شخص على موعد لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي باريس سان جرمان وبايرن ميونخ على أرضية ملعب لو بارك دو برانس، حيث تم وضع شاشتين عملاقتين لنقل البث الحي للمباراة التي تنتظرها جماهير الحمر والزرق على أحر من الجمر طامحين في تتويج ناديهم المفضل باللقب لأول مرة في تاريخه. ومن بين هؤلاء المحظوظين الذين سيحضرون المباراة، اختار النادي الباريسي بعض الأطفال من سكان الأحياء الفقيرة لحضور المباراة مجانا. وبدأت حشود الجماهير بالدخول إلى الملعب عبر مجموعات مع احترام الإجراءات الاحترازية المفروضة ضد فيروس كورونا مثل مسافة الأمان، ووضع كمامات.