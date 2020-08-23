سكان دول البلطيق يتضامنون مع بيلاروس عبر سلسلة بشرية ضخمة

مشاركون في حملة التضامن مع البيلاروسيين على طول الحدود مع بيلاروس في بيدروجا بلاتفيا.

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فيلنيوس (أ ف ب)

بعد ثلاثة عقود من تحديهم الاتحاد السوفياتي السابق، يعيد سكان البلطيق شبك أيديهم مرة جديدة الأحد تضامنا مع شعب بيلاروس.

في 23 آب/أغسطس 1989، شكّل الملايين سلسلة بشرية عبر دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، للتعبير عن رغبتهم في الاستقلال.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف الأحد في سلسلة بشرية تمتد حوالى 30 كيلومترا من العاصمة الليتوانية فيلنيوس إلى الحدود مع بيلاروس.

وقالت سفيتلانا تيخانوفسكايا وجه المعارضة التي فرت من بيلاروس إلى ليتوانيا عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، إنها قد تشارك في هذا الحدث.

وأضافت في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت "هذا يعني الكثير ليس فقط بالنسبة إلي بل لجميع البيلاروسيين وهم يشعرون بهذا الدعم... إنه شيء جميل جدا".

ومن المتوقع أيضا أن يشارك الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في التظاهرة التي تبدأ عند الساعة 16,00 ت غ وهو من المشاركين في سلسلة الطريقة البلطيقية البشرية الأساسية.

وقال لوكالة فرانس برس "اليوم هو الوقت المناسب لكي يعرب أخواننا البيلاروسيون عن رغبتهم في الحرية. طريق الحرية هو يدنا الممدودة لهم".

وتوقع المنظمون مشاركة 50 ألف شخص.

- صورة مجازية للحرية -

في لاتفيا، سار مئات من النشطاء على طول الحدود مع بيلاروسيا ثم شكلوا سلسلة بشرية في قرية بيدروجا بينما كان حرس الحدود البيلاروسيون ينظرون من الجانب الآخر من نهر دوغافا.

وقالت إينيس فيفاري المنظمة الرئيسية للحشد المبتهج في بيدروجا "هذه هي طريقتنا البلطيقية للتعبير عن تضامننا مع كل الناس في بيلاروسيا".

وقال بيتريس فاسكس وهو مؤلف موسيقي من لاتفيا: "ليس علينا أن نعيش حياة أنانية وجبانة، يمكننا أن ندعم الناس من البلدان الأخرى إذا كانوا يريدون التمتع بالحريات المدنية الأساسية مثلما نفعل نحن!".

كما جرى التخطيط لإقامة سلاسل بشرية أصغر حجما في العاصمة الإستونية تالين وبمحاذاة جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ.

وقد ألهمت سلسلة الطريقة البلطيقية البشرية التي نظمت في العام 1989 مبادرات مماثلة لدى الساعين الى الحرية في أنحاء العالم حتى في السنوات الأخيرة، من هونغ كونغ إلى كاتالونيا وتايوان.

وبلغ طول سلسلة البلطيق الأساسية 600 كيلومتر وشكلت إشارة مفادها أن دول البلطيق تحت الحكم السوفياتي كانت على طريق استعادة الاستقلال الذي حققته الدول الثلاث بعد عامين. وهي جميعها اليوم أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وستبدأ السلسلة البشرية الليتوانية في ساحة الكاتدرائية وتنتهي عند نقطة ميدينكاي الحدودية التي شهدت مواجهات مع قوات حفظ النظام السوفياتية في سنة 1991 بعد أن أعلنت ليتوانيا استقلالها.

وقال كيريل كريفيكي، وهو طالب بيلاروسي يبلغ 20 عامًا ويعيش في فيلنيوس، إن الحدث "يمكن أن يصبح الصورة المجازية نفسها للحرية" مثلما حدث في عام 1989.

وقالت تاتسيانا شوليتسكايا البالغة 44 عاما والباحثة البيلاروسية في جامعة فيتوتاس ماغنوس: "إنه أمر مهم، حتى وإن قدم دعماً رمزياً. من الضروري أن لا يشعر البيلاروسيون بأنهم لوحدهم".

© 2020 AFP