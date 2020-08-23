فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين أكثر بأربع مرات ممن هم فوق الـ65

فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما. هذا ما أكده وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، لكنه شدد على أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما لكنه حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار فيران في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت الأحد إلى أننا " في موقف محفوف بالمخاطر" مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

وكما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون سابقا، استبعد وزير الصحة ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى. وقال الوزير "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت. وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

ولفت الوزير إلى أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.

فرانس24/رويترز

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