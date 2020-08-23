قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة التاجي العراقية

تقوم قوات التحالف الدولي في العراق، وعلى رأسها القوات الأمريكية، بسحب جنودها من قاعدة التاجي العسكرية قرب بغداد لتسلميها لقوات الأمن المحلية. ويأتي الانسحاب من قاعدة التاجي بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين في العراق.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق". وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف وأن معظمهم غادروا هذا الصيف.

وأضاف البيان أن "باقي قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية". وذكر أن هذه "تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية".

وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومترا شمالي بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية.

ويأتي هذا الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين في العراق. وتنشر الولايات المتحدة زهاء خمسة آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين.

وكان البرلمان العراقي قد صوت بداية هذا العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق. وجاء التصويت بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك