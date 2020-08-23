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نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يسعى لتتويج تاريخي ومشجعوه يصلون إلى لشبونة لدعمه دون حضور المباراة

مشجعو باريس سان جرمان يحتفلون بتأهل ناديهم في جادة الشانزليزيه في باريس، 18 أغسطس/ آب 2020 © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : هادي العجمي 5 دقائق

ساعات قليلة تفصل نادي باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ عن حلم التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا. وتوافدت جماهير الحمر والزرق والبافاري إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لدعم فريقيهم بدون حضور المباراة بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمجابهة فيروس كورونا. وتم وضع شاشات عملاقة في ساحات المدينة الساحلية استعدادا للنهائي المرتقب. وأكمل حارس مرمى نادي باريس سان جرمان، كيلور نافاس، تدريباته ومن المفترض أن يشارك في النهائي في صفوف فريقه الطامح إلى إحراز اللقب الأول في تاريخه، وفقا لما نقله موفد فرانس24 الخاص إلى لشبونة هادي العجمي.