وقف إطلاق النار في ليبيا: المسماري يناقض إعلان حكومة الوفاق ويؤكد "هناك استعدادات للهجوم على سرت"

عناصر من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يجلسون داخل خيمة بأحد مواقعهم غرب مدينة سرت، ليبيا، 19 أغسطس/ آب 2020.

في أول رد من الجيش الوطني الليبي على إعلان وقف إطلاق النار، رفضت الأحد قوات شرق ليبيا، على لسان أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إعلان السلطات في العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار، وقال المسماري إنه "مبادرة للتسويق الإعلامي". كما أكد، في إفادة أمام الصحافيين، أن "المليشيات تستعد للهجوم علي سرت وقواتنا في الجفرة".

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قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأحد إن الجيش مستعد للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعه حول مدينة سرت الساحلية والجفرة في الجنوب، مؤكدا رفض قوات شرق ليبيا إعلان السلطات في العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار. ووصف المسماري اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "مبادرة للتسويق الإعلامي"، وذكر أن القوات المنافسة تواصل التعبئة حول خطوط الجبهة في وسط البلاد.

الجيش الوطني يتهم حكومة الوفاق وتركيا بالتعبئة حول خطوط الجبهة في سرت 160000

أول رد من الجيش الوطني "المليشيات تستعد للهجوم علي سرت"

وتعد تصريحات المسماري أول رد من الجيش الوطني الليبي بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الجمعة والدعوة لاستئناف إنتاج النفط من جانب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج في طرابلس بغرب البلاد.

وقال المسماري في إفادة للصحفيين "المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي". وأضاف "الاستطلاع الخاص بالجيش الليبي من كافة الوحدات تؤكد نوايا العدو للهجوم علي قواتنا.. المليشيات تستعد للهجوم علي سرت وقواتنا في الجفرة".

وتابع المسماري أنه إذا كان السراج يريد وقف إطلاق النار كان عليه سحب قواته وليس التقدم "نحو وحداتنا في سرت".

ولم يشر المسماري إلى دعوة مماثلة لوقف إطلاق النار صدرت يوم الجمعة أيضا من جانب عقيلة صالح رئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا.

صالح يكتسب نفوذا وصيت حفتر يتراجع

واكتسب صالح نفوذا مقارنة بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر منذ أن أجبر الدعم العسكري التركي لقوات الوفاق الوطني قوات الجيش الوطني الليبي على التقهقر في يونيو حزيران بعد هجوم على طرابلس استمر 14 شهرا.

وليبيا مقسمة منذ أكثر من خمس سنوات إلى معسكرين أحدهما يتمركز في شرق البلاد والآخر في غربها.

ويحظى الجيش الوطني الليبي بدعم الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا في صراع تحول إلى ساحة مفتوحة للقوى الإقليمية المتنافسة.

وتوقفت الاشتباكات إلى حد كبير منذ يونيو حزيران. وفي السابق اتهم كل طرف الآخر بانتهاك اتفاقات الهدنة واتخاذها وسيلة لإعادة التسلح.

فرانس24/ رويترز

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