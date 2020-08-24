ألمانيا: الأطباء يعثرون على "آثار تسمم" لدى المعارض الروسي أليكسي نافالني

قال مستشفى شاريتيه في برلين الاثنين في بيان إن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يرقد فيه في حالة غيبوبة منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد نقله من سيبيريا، إن "آثار تسمم" ظهرت لديه. وأضاف البيان أن "حالته الصحية خطيرة، لكن حياته ليست في خطر". هذا واستبقت الحكومة الألمانية صدور نتائج الفحوص معتبرة أنه "من المرجح جدا" أن يكون نافالني ضحية "اعتداء بالسم".

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أعلن مستشفى شاريتيه في برلين حيث تم إدخال المعارض الروسي أليكسي نافالني في حالة غيبوبة نهاية الأسبوع الماضي بعد نقله من سيبيريا، الاثنين أن "آثار تسمم" ظهرت لديه.

وجاء في بيان المستشفى الذي يعتبر أحد أشهر المستشفيات في العالم، أن "ما سيسفر عنه المرض لا يزال غير واضح"، "خصوصا على صعيد الجهاز العصبي، إذ لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد" آثار طويلة الأمد.

وتضمن البيان أيضا أن "النتائج السريرية تشير إلى تسمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين"، مضيفا أنه "لم يتم بعد تحديد" السم وأنه بدأ "بإجراء تحليل جديد واسع النطاق".

وقال المستشفى إن نافالني البالغ من العمر 44 عاما "في وحدة العناية المركزة ولا يزال في الغيبوبة الاصطناعية. وحالته الصحية خطيرة، لكن حياته ليست في خطر". وقال إن الأطباء في برلين أجروا فحصا دقيقا للمعارض الذي يعالج بمادة مضادة للسم.

3/4 ...inhibition of cholinesterase in the body – was confirmed by multiple tests in independent laboratories. As a result of this diagnosis, the patient is now being treated with the antidote atropine. Alexei Navalny’s prognosis remains unclear; the possibility of... — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 24, 2020

من جهتها، اعتبرت الحكومة الألمانية الاثنين قبل صدور نتائج الفحوص الطبية في برلين، أن "من المرجح جدا" أن يكون نافالني ضحية "اعتداء بالسم".

وقال المتحدث باسم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، شتيفن زايبرت "إنه مريض ومن المرجح جدا أن يكون ضحية اعتداء بالسم". مضيفا أن "الشبهة لا تشمل أن يكون نافالني سمم نفسه إنما أن يكون شخص ما سمم نافالني والحكومة الألمانية تتعامل مع هذه الشبهة بجدية كبيرة".

وبرر المتحدث بذلك تدابير الحماية التي تقدمها السلطات الألمانية لنافالني في ألمانيا.

كما بدا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكثر حذرا. فقال أثناء زيارة لكييف "في حالة نافالني، لا يزال ينقص الكثير من الوقائع ذات الطابع الطبي وأيضا الجنائي، التي يجب انتظارها". وتابع في مؤتمر صحفي "يجب أن يكون هناك مزيد من التوضيحات، ننتظر معلومات إضافية سنتلقاها على الأرجح قريبا من (مستشفى) شاريتيه".

Пресс-релиз Шарите на английском https://t.co/L9ZmkWEn7q — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

ومستشفى شاريتيه معروف بتكفله بضحايا عمليات تسميم افتراضية، ويفترض أن يقدم خلال الأيام المقبلة معلومات عن وضع نافالني. ويؤكد معاونو المعارض منذ الخميس أنه تعرض لـ"عملية تسميم متعمدة".

ونُقل نافالني صباح السبت إلى برلين في طائرة خاصة استأجرتها منظمة غير حكومة ألمانية، عقب تجاذب في اليوم السابق بين عائلة نافالني والأطباء الروس الذين أكدوا في البداية أن وضعه غير مستقر، قبل أن يعطوا في نهاية المطاف الضوء الأخضر لنقله إلى ألمانيا.

وكان الأطباء الروس الذين عالجوه في سيبيريا حتى السبت قد أكدوا أنهم لم يعثروا على أي أثر لتسمم لديه.

فرانس24/ أ ف ب

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