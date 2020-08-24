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الانتخابات الرئاسية الأمريكية: الحزب الجمهوري يرشح الرئيس دونالد ترامب رسميا لولاية ثانية

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار شارلوت دوغلاس الدولي في كارولينا الشمالية. الولايات المتحدة في 24 أغسطس/آب 2020.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار شارلوت دوغلاس الدولي في كارولينا الشمالية. الولايات المتحدة في 24 أغسطس/آب 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

أعلن الحزب الجمهوري الاثنين رسميا ترشيح الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي يتنافس فيها مع المرشح الديمقراطي جو بايدن. كما أعاد الجمهوريون ترشيح نائبه مايك بنس لنفس المنصب.

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سمى الحزب الجمهوري رسميا الاثنين الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفبمر/تشرين الثاني.

ومن دون مفاجآت، اختار نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

كما أعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أمريكية دعمهم للرئيس واحدا تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي.

ووصل ترامب عصرا إلى مركز المؤتمرات في شارلوت للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري، بعد دقائق من تسميته رسميا من قبل الحزب مرشحا لولاية ثانية في الاقتراع الذي يتنافس فيه مع الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب "تضليل إخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر".

وأعاد الجمهوريون في وقت سابق الاثنين تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب. وقال بنس في مداخلة مقتضبة "تحتاج أمريكا إلى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

وتابع "سمعت الأسبوع الفائت أن الديمقراطية على المحك"، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم.

وتدارك بنس "لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك".

 

فرانس24/ أ ف ب

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