الحكومة الألمانية ترجح بشكل كبير أن يكون المعارض الروسي نافالني ضحية تسميم

رجح المتحدث باسم الحكومة الألمانية تعرض المعارض الروسي لفلاديمير بوتين ألكسي نافالني إلى التسمم، وقال إن حكومة بلاده تأخذ هذا الاحتمال على محمل الجد رغم نفي الأطباء الروس. وكان المعارض الروسي البارز لبوتين قد نقل السبت إلى برلين على متن طائرة خاصة استأجرتها منظمة غير حكومية ألمانية وسمح له بدخول أراضي ألمانيا بسرعة لأسباب إنسانية، بحسب المتحدث، استجابة لطلب من عائلته.

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بعد تأكيدات عدة من أطباء روس عدم تعرضه لأي نوع من السموم، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين أنه "مرجح جدا" أن يكون المعارض الروسي أليكسي نافالني، الراقد في غيبوبة في مستشفى في برلين، ضحية تسميم.

ويؤكد معاونو المعارض الروسي الأبرز لبوتين منذ الخميس أنه تعرض لـ"عملية تسميم متعمدة" عبر وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، الأمر الذي رفضه الأطباء الروس.

وأضاف المتحدث أن "الشبهة لا تشمل أن يكون نافالني سمّم نفسه إنما أن يكون شخص ما سمّم نافالني والحكومة الألمانية تأخذ هذه الشبهة بجدية كبيرة". وأشار إلى أنه "ليس هناك دعوة رسمية (من الحكومة الألمانية) لكن لأسباب إنسانية تمكن نافالني من الدخول بسرعة إلى البلاد بطلب من عائلته".

ونافالني (44 عاما) هو أكبر معارض للكرملين، يتم تشارك منشوراته المنددة بفساد النخبة الروسية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأُدخل الخميس إلى المستشفى في أومسك في سيبيريا في غيبوبة ووُضع في قسم الإنعاش على جهاز تنفس اصطناعي، بعد أن فقد وعيه في الطائرة.

ونُقل المعارض الروسي صباح السبت إلى برلين على متن طائرة خاصة استأجرتها منظمة غير حكومة ألمانية، عقب تجاذب في اليوم السابق بين عائلة نافالني والأطباء الروس الذين أكدوا في البداية أن وضعه غير مستقر قبل أن يعطوا في نهاية المطاف الضوء الأخضر لنقله إلى ألمانيا.

ويتلقى المعارض الروسي حاليا العلاج في مستشفى شاريتيه أحد أبرز مستشفيات أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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