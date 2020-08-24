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تونس: الغموض يكتنف مصير حكومة هشام مشيشي عشية انقضاء المهلة الدستورية

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

لا يزال الغموض يكتنف تركيبة ومصير حكومة هشام مشيشي في تونس عشية انتهاء المهلة الدستورية للإعلان عنها. هذا وقرر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب. وفي السياق، قال مراسل فرانس24 "رسميا لا يوجد أي توضيح لدوافع وأسباب هذه الإقالة.. لكن فاعلين وناشطين سياسيين اعتبروا أن توقيتها يدفع إلى الشك خاصة وأن شوقي طبيب كان من الأطراف التي رفعت أوراق ملف شبهة فساد إلياس الفخفاخ إلى القضاء والبرلمان". وبالنسبة لحكومة مشيشي، قال نور الدين مباركي "دستوريا يجب أن يعلن عنها يوم غد الثلاثاء لكن هناك غموض حول إمكانية حصول الحكومة على رضا البرلمان".