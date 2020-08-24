دورة سينسيناتي: ميدفيديف حامل اللقب ووليامس الى ثمن النهائي

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نيويورك (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب الدور ثمن النهائي من دورة سينسيناتي للماسترز (الف نقطة) المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بفوزه الاثنين على الاميركي ماركوس جيرون 6-4 و6-4 فيما حققت الاميركية سيرينا وليامس فوزا صعبا على الهولندية المتأهلة من التصفيات ارانتسكا روس.

وكانت هذه اول مباراة يخوضها ميدفيديف منذ أواخر شباط/فبراير الفائت بعد توقف قرابة ستة اشهر بسبب الجائحة ويلتقي تاليا مع السلوفيني ألجاز بيدين الذي تفوق على الاميركي تايلور فريتز 7-6 (7/5) و4-5.

وقال الروسي (24 عاما) بعد الفوز "لقد أرسلت بشكل جيد وأنا سعيد بالفوز، لاسيما أمام منافس خاض ثلاث مباريات".

وتابع "لم ألعب جيدا من الخط الخلفي ولكنني حصلت على فرصتين لكسر الارسال. هناك الكثير من الامور التي يجب أن احسنها ولكن سأفعل ذلك في الدور المقبل".

وكسر ميدفيديف ارسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الاولى ليحسمها لصالحه 6-4، فيما كسر ارسال الاميركي في الشوط الثالث من الثانية ليمضي قدما ويحسم اللقاء.

لم يخسر ميدفيديف شوط ارساله في المباراة وانقذ ثلاث فرص لكسره امام مدرجات فارغة في مجمع بيلي جين كينغ الوطني.

بلغ الروسي ست مباريات نهائية متتالية في عام 2019، حقق خلالها فوزين في دورات الماسترز (سينسيناتي وشنغهاي الصينية)، فيما خسر نهائي "فلاشينغ ميدوز" بعد مبارة ماراتونية امام الاسباني رافايل نادال استمرت لخمس مجموعات.

وفي أبرز النتائج الاخرى، خرج الكندي ميلوش راونيتش من الدور الـ32 امام البريطاني دانيال ايفانز بنتيجة 6-3 و7-5، فيما تفوق البلجيكي دافيد غوفان وصيف نسخة العام الماضي على الكراوتي بورنا تشوريتش 7-6 (8/6) و6-4.

كما حقق الاميركي العملاق جون ايسنر فوزا صعبا على الاسترالي جون ميلمان معوضا تأخره بمجموعة ليفوز 4-6، 7-6 (7/3) و7-6 (7/5)، ليضرب موعدا مع اليوناتي ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الجنوب افريقي كيفن اندرسون.

وخرج الارجنتيني دييغو شفارتزمان امام الاميركي رالي اوبيلكا بنتيجة 6-3 و7-6 (7/4)، فيما تفوق الروسي كارن خاتشانوف على الاسباني بابلو كارينيو بوستا 7-6 (10/8) و6-1.

وسقط الكندي دينيس شابوفالوف امام الالماني يان-لينارج ستروف بنتيجة 7-6 (7/4)، 3-6 و6-4.

- فوز صعب لوليامس -

لدى السيدات، عانت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس المصنفة ثالثة في الدورة للتفوق على روس بنتيجة 7-6 (8/6)، 3-6 و7-6 (7/صفر)، وتتجنب مفاجأة باكرة.

حققت وليامس حاملة لقب 23 بطولة كبرى والتي تحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي، 14 ارسالا ساحقا ساهمت في فوزها بعد ساعتين و48 دقيقة.

وقالت وليامس (38 عاما) "أحاول أن أتذكر متى لعبت آخر مرة مباراة استمرت ثلاث ساعات ...كانت صعبة وبدنية جدا".

انقذت وليامس نقطة لحسم المجموعة الاولى في شوط كسر التعادل قبل ان تحسمها لصالحها محققة فوزها الثاني على منافستها في ثاني لقاء بينهما فقط، بعد ويمبلدون 2018.

وتلعب حاملة لقب سينسيناتي عامي 2014 و2015 تاليا مع اليونانية ماريا ساكاري لبتي تفوقت على الكازاخستانية يوليابوتنتسيفا 6-4 و7-6.

ومع غياب العديد من لاعبات الصف الاول بسبب مخاوف "كوفيد-19" ومع الخروج المبكر لكل من مواطنتها صوفيا كينن المصنفة رابعة عالميا والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عالميا، باتت وليامس المصفنة اولى في الدورة.

وفي أبرز النتائج، أقصت التشيكية ماري بوزكوفا مواطنتها بترا كفيتوفا المصنفة 12 عالميا وحاملة لقب ويمبلدون عامي 2011 و2014 بفوزها المفاجئ 2-6، 7-5 و6-2 في ساعتين و25 دقيقة.

وتفوقت البلجيكية اليز مرتنز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1، 6-7 (5-7) و6-3، فيما تغلبت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة 15 عالميا بسهولة على البلجيكية كيرستن فليبكنز 6-2 و6-صفر.

كما فازت الاستونية انيت كونتافيت على السويسرية جيل تيشمان بنتيجة 6-3 و6-4.

© 2020 AFP