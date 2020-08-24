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دوري أبطال أوروبا: آمال مشجعي باريس سان جرمان في بارك دو برانس تتحطم على صخرة بايرن ميونيخ

موفد فرانس24 محمد فرحات من ملعب بارك دو برانس في باريس. 23 أغسطس/آب 2020 © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : محمد فرحات 3 دقائق

على الرغم من أن نهائي دوري أبطال أوروبا أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة خلف أبواب موصدة، فقد مثل حضور نحو خمسة آلاف شخص لمشاهدة المباراة بين باريس سان جرمان وبايرن ميونخ في ملعب لو بارك دو برانس في باريس دفعة مهمة للنادي الفرنسي من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه. لكن فريقهم المفضل خيب آمالهم بخسارته أمام العملاق البافاري بهدف للا شيء في الدقيقة التاسعة والخمسين (د 59). حسرة وألم وخيبة أمل ينقلها موفد فرانس24 محمد فرحات من بارك دو برانس من خلال لقاءاته مع الجماهير الفرنسية بعد انتهاء المباراة.