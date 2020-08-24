زوج إيرانية بريطانية مسجونة في إيران يخشى أن تواجه محاكمة جديدة

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لندن (أ ف ب)

قال زوج الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف التي تمضي حكما بالسجن بعد إدانتها بالتحريض على الفتنة في إيران، الأمر الذي تنفيه، أنه يخشى أن تواجه محاكمة جديدة بعد انتهاء فترة سجنها البالغة خمس سنوات في 2021.

وكانت زغاري راتكليف العاملة في مؤسسة طومسون رويترز، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية، أوقفت في نيسان/ابريل 2016 فيما كانت تغادر إيران بصحبة طفلتها البالغة آنذاك 22 شهرا بعد زيارة لعائلتها.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بمحاولة قلب النظام الايراني، وهو ما تنفيه. وسمح لها بالخروج موقتا لأسبوعين من السجن بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الزوج في مقابلة مع قناة آي تي في التلفزيونية "في نطاق ضيق، لا يتوانى (الايرانيون) عن القول إنه ستكون هناك محاكمة ثانية (...) أخشى أن يحدث ذلك".

وردا على سؤال حول احتمال وجود علاقة بين اعتقال زوجته وشركات ثنائية الجنسية ونزاع حول وجود دين قديم بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (443 مليون يورو) لطهران مرتبط بعقد التسلح، أجاب ريتشارد راتكليف "بالطبع لا ينبغي أن يكون هناك صلة".

وأضاف "إنه لأمر مشين جدا سجن الناس واستخدامهم كضمان".

وتنكر لندن وطهران رسميًا على الدوام أي صلة بين قضية نازانين زغاري راتكليف وهذا الدين، لذي يعود إلى عقد بيع الدبابات الذي حصلت لندن على دفعة مسبقة له، ولكن لم يتم الوفاء به بسبب الثورة الإسلامية عام 1979. ومنذ ذلك الحين تم تجميد الأموال في حساب في المملكة المتحدة.

ويؤكد فيلم وثائقي من المقرر عرضه مساء الإثنين على الشبكة البريطانية "بي بي سي" أن نازانين زغاري راتكليف كانت على وشك الخروج من السجن في نهاية عام 2017. وذكر زوجها أن العائلة تبلغت بان يوم 28 كانون الأول/ديسمبر حدد للافراج عنها، لكن ذلك لم يتم بدون تقديم أي تفسير لذلك.

© 2020 AFP