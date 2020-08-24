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سوريا: انقطاع الكهرباء في البلاد بعد انفجار في خط الغاز العربي

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أطفال يلهون في 5 آذار/مارس 2020 بخرطوم مياه في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا التي تعاني من قطع متكرر للمياه
أطفال يلهون في 5 آذار/مارس 2020 بخرطوم مياه في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا التي تعاني من قطع متكرر للمياه © دليل سليمان أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا الاثنين نقلا عن وزيرين في الحكومة أن خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق قد تعرض إلى انفجار أدى إلى انقطاع الكهرباء في كامل أرجاء البلاد. وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية إلى تعرض الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبية لانفجار "قد يكون ناجما عن عمل إرهابي".

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نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن وزيرين في الحكومة قولهما الاثنين إن انفجارا في خط الغاز العربي قد أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل أنحاء سوريا.

   ونقلت سانا عن وزير الكهرباء قوله إن هناك "انفجارا في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق" وهو "ما أدى إلى انقطاع الكهرباء" في البلاد.

   من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن "الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء" في كل سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

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