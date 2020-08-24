قصف إسرائيلي على غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

مناحيم كهانا ا ف ب

عسكريون إسرائيليون بحاولون إطفاء حريق اندلع في حقل في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة في 23 آب/اغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين أنه شن ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة" تضم "منشآت تحت الأرض"، مضيفاً أن القصف جاء "رداً" على مواصلة إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة.

وتقصف إسرائيل غزة بشكل شبه يومي منذ 6 آب/أغسطس ردا على إطلاق بالونات محملة بقنابل حارقة أو، بوتيرة أقل، صواريخ، تسببت بعشرات الحرائق في مناطق حرجية في إسرائيل.

يأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم إعلان وقف لإطلاق النار بين الطرفين بدعم من الأمم المتحدة ومصر وقطر العام الماضي. وخاض الطرفان حتى الآن ثلاث حروب في أعوام 2008 و2012 و2014، وتحصل بينهما مذاك مواجهات متقطعة مع إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من غزة في ما تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها، وتشنّ بدورها ضربات على القطاع.

ويقول محللون فلسطينيون إن إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من غزة يهدف إلى الضغط على إسرائيل لتسمح بإدخال مساعدة مالية شهرية من قطر إلى القطاع، منصوص عليها في الهدنة.

تأتي الضربات الجديدة تزامناً مع زيارة الاثنين إلى القدس لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ضمن جولة تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط، تأتي بعد الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، يرفضه الفلسطينيون.

الف/لو/لين

© 2020 AFP