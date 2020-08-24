مكافحة فيروس كورونا: كيف تحول الحجر الصحي إلى مصدر توتر بين الدول الأوروبية؟

بينما يعرف وباء فيروس كورونا ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات في أوروبا، قررت العديد من الدول فرض الحجر الصحي للمسافرين الذين يعودون من مناطق تعرف انتشارا كبيرا للفيروس، وذلك لتفادي تفشي الوباء وانتقال العدوى إلى سكان الاتحاد الأوروبي. إجراء تحول إلى مصدر توتر بين الدول والحكومات.

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تواجه أوروبا ارتفاعا متزايدا لعدد الإصابات بفيروس كورونا لتتسع رقعة المناطق التي تصنف باللون "الأحمر" في الكثير من الدول. هذا الأمر جعل العديد من الحكومات الأوروبية تعيد فرض إجراءات الحجر الصحي. فبريطانيا مثلا، تفرض منذ 15 أغسطس/آب حجرا صحيا لـ14 يوما على جميع المسافرين القادمين إليها من فرنسا.

من جهتها، قامت ألمانيا بنفس الخطوة إذ قررت إضافة إسبانيا إلى قائمة الدول التي تمثل خطرا وذلك بسبب عودة الانتشار الكثيف لفيروس كوفيد 19 فيها.

كما قررت أيضا كل من النرويج والنمسا وبلجيكا فرض الحجر الصحي للمسافرين القادمين من بعض الدول الأوروبية. لكن يبدو أن هذا الاجراء لا يزال يثير جدلا واسعا بشأن فعاليته، فضلا أنه يتطلب إمكانيات لوجستية معقدة.

إجراء صحي فعال؟

ويعد الحجر الصحي من بين التدابير الوقائية التي دعت منظمة الصحة العالمية إلى احترامها. شأنه شأن الإجراءات الأخرى التي يجب احترامها مثل ارتداء الأقنعة الواقية وعمليات الفحص الطبية. الهدف منه تقليص ووضع حد لانتشار وباء كوفيد-19 وألا يتفشى في مناطق أخرى، ومنع انتقال العدوى بين الناس في المناطق التي تعرف انتشارا لهذا الوباء.

وبينما تعاني العديد من الدول الأوروبية من تفشي وباء كوفيد 19، تأمل السلطات العامة والحكومات أن تأتي إجراءات الوقاية المتخذة بالنتائج وتمنع من تفشي الوباء أكثر.

ويقول مارك كاستيلو إتسيغوري، وهو طبيب متخصص في الأوبئة بمركز الأوبئة التابع لمنظمة أطباء بلا حدود لفرانس24 "هناك طريقتان لنقل وباء كوفيد 19 الأولى عن طريق التنفس والثانية بواسطة التلامس/اللمس"، مشيرا أن "الحجر الصحي يقلص بشكل ملحوظ المخاطر وبالتالي فهو فعال". وأضاف "لكن على الرغم من ذلك، فإجراءات العزل الصحي يجب أن تكون مدعومة بإجراءات وقائية أخرى مثل احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية، لأنه لغاية الآن لا يتوفر لدينا عدد كافٍ من الأدلة التي تثبت بأن الحجر الصحي وحده يكفي لمحاربة تفشي كوفيد-19".

يشارك جان سيدريك هانسن وهو طبيب وعضو في الشركة الفرنسية لطب الكوارث، طبيب أطباء بلا حدود في هذا الموقف. ويقول "إذا أخذنا مثلا مرض الإنفلونزا، فتلقيح جميع الناس وبشكل واسع وجماعي، لا يعني بأننا سنمنع إصابة بعض الناس بشكل فردي بهذا المرض. لكن هذا يسمح على الأقل بتجنب انتشار هذا المرض على نطاق واسع".

إجراء لا يحظى بشعبية ويسبب مشاكل لوجستية

لقد ثبت بأن العزل الصحي إجراء ناجح لمنع تفشي وباء كوفيد 19. لكن تطبيقه على أرض الواقع صعب للغاية كونه يتطلب إمكانيات لوجستية ومالية. لهذا السبب غالبية الدول لا تأخذ على عاتقها المصاريف المترتبة من العزل الصحي وتطلب فقط من المسافرين البقاء معزولين خلال 14 يوما في المكان الذي قصدوه.

هذا ما يحدث في بريطانيا مثلا التي فرضت على المسافرين الذين يأتون إليها أن يدلوا بمعلومات حول مكان إقامتهم واحترام الحجر الصحي لمدة 14 يوما وإلا سيدفعون غرامة مالية قدرها 3500 يورو. كما لا يسمح لهم استقبال أقارب أو أفراد من عائلاتهم خلال فترة الحجر.

لكن هذا الإجراء لا يحظى بتأييد غالبية البريطانيين. وفي هذا الشأن يرى جان سيدريك هانسن أن "في حالات مثل هذه، تأييد الناس للإجراءات الوقاية واحترامها أمر مهم بالنسبة للناس أكثر من فرض العقوبات". وواصل "إذا أردنا أن نواجه وباء كوفيد-19 بفعالية، فيجب قبل كل شيء أن نشرح ببيداغوجية وتريث أن الوضع الصحي معقد للغاية".

ويبدو أن الحكومة البريطانية لم تتحلَّ بهذه البيداغوجية بعدما كشفت عن القرار قبل 24 ساعة من البدء في تطبيقه، ما أحدث ارتباكا وقلقا لدى الآلاف من البريطانيين الذين كانوا في الخارج والأجانب الذين كانوا على الأراضي البريطانية كذلك.

استغلال سياسي؟

فلماذا فرضت بريطانيا الحجر المنزلي للقادمين إليها بالرغم من أنها لا تعاني بشكل كبير من وباء كوفيد 19؟

الإجابة عن هذا السؤال جاءت من مارك كاستيلو إتسيغوري الذي قال "بريطانيا فرضت الحجر المنزلي لأنها تريد أن تستبق تفشي أوسع وكبير لوباء كوفيد-19 كما يحدث في فرنسا. لكن في الحقيقة، نتائج هذه السياسة إزاء بلد يضم أعدادا كبيرة من المصابين بالوباء (يقصد فرنسا) ضئيلة وبالتالي يبدو أن هذا القرار لم يؤخذ لأسباب صحية".

هذا، ويأتي القرار البريطاني في وقت يواجه رئيس الحكومة بوريس جونسون انتقادات حول "التراخي" الذي أبداه فيما يتعلق بمواجهة وباء كوفيد 19 حسب منتقديه.

من جهتها، أعلنت فرنسا التي عبرت عن استياءها إزاء القرار البريطاني أنها "ستأخذ قرارا مماثلا".

ويرى فريدريك جونسون أن الثنائي الفرنسي البريطاني يشكل مثلا واضحا للإدارة غير الحكيمة للحجر المنزلي في أوروبا.

وقال "الدول تفرض الحجر المنزلي بينها علما أن أثاره على السكان قد تكون وخيمة. هذا الإجراء كان قد يكون مثاليا وإيجابيا لو فرض على السلع والناس على حدود الاتحاد الأوروبي وليس بداخله. لأنه ليس من المعقول أن نزور مثلا قرية إسبانية دون مشكلة بسبب عدم وجود كثافة سكانية فيها، ونخضع بعد ذلك للحجر المنزلي في ألمانيا علما بأن الخطر أكبر عندما نسافر من باريس إلى برلين. في الحقيقة فرض الحجر المنزلي بانتظام لا يمكن أن يكون الحل الأمثل".

فرانس24

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