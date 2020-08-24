نهائي دوري ابطال اوروبا: أكثر من 12 مليون مشاهد في فرنسا

ليونيل بونافانتور ا ف ب/ارشيف

11,4 مليون مشاهد تابعوا نهائي دوري ابطال اوروبا بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني على قناة "تي اف 1" الفرنسية

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باريس (أ ف ب)

جذبت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الاحد التي انتهت بتتويج بايرن ميونيخ الالماني بلقبه السادس على حساب باريس سان جرمان الفرنسي أكثر 12 مليون مشاهد في فرنسا.

ووفق الارقام الصادرة عن شركة "ميدياميتري" المختصة بنسب المشاهدة التلفزيونية، فإن 11,4 مليون مشاهد تابعوا المباراة عبر قناة "تي أف 1"، اي ما يقارب 46,2 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين.

فيما أفادت قناة "أم أر سي" المشفّرة أنها استقطبت معدّل 624 ألف مشاهد.

حتى مع النظام الجديد على شكل بطولة مصغرة التي استكملت في العاصمة البرتغالية لشبونة خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثبت نهائي دوري أبطال أوروبا أنه حدث رياضي كبير هذا العام، خاصة وأن العديد من المسابقات والمباريات تم إلغاؤها بسبب الوباء.

آخر نهائي شهد طرفا فرنسيا قبل هذه السنة كان عام 2004 بين موناكو وبورتو البرتغالي الذي انتهى بفوز الاخير، حيث جذب حينها 11 مليون مشاهد عبر "تي أف 1" اي 44 في المئة من حصة الجمهور.

لم تجذب المباريات النهائية في دوري الابطال في السنوات الاخيرة نسب مشاهدة عالية في فرنسا التي لم يكن فريق فرنسي طرفا فيها (4,2 مليون مشاهد عام 2016 في نهائي ريال مدريد واتلتيكو الاسبانيين).

وتعود نسب المشاهدة الهائلة الى اوائل التسعينات عندما بلغ مرسيليا الفرنسي نهائي العام 1991 امام ريد ستار بلغراد الصربي الذي خسره 3-5 بركلات الترجيح، إذ تابعه حينها 17,5 ملايين مشاهد، أي 69,8 بالمئة من إجمالي نسبة المشاهدين.

اما نهائي كأس العالم 2018 التي حققت لقبه فرنسا على حساب كرواتيا فتابعه 19,3 مليون مشاهد عبر "تي أف 1" اي 82 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين.

© 2020 AFP