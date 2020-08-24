نيوزيلندا: منفذ مذبحة كرايستشيرش كان يعتزم حرق المسجدين بعد الاعتداء للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا

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في جلسة النطق بالحكم، قال إمام مسجد النور جمال فودة للقاتل الأسترالي رنتون تارانت إن "كراهيته غير ضرورية"

ذكر مدع في جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين، في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا العام الماضي والتي خلفت مقتل51 شخصا على يد الأسترالي رنتون تارانت، أن المتهم أعد بدقة الاعتداء الذي كان يأمل من ورائه الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا وإثارة الخوف بين السكان المسلمين. ويواجه المتهم عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط وهو حكم لم يسبق النطق به قبلا في نيوزيلندا.

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في كشف لوقائع جديدة في اعتدء كرايستشيرش، قال مدع في بداية جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا التي وقعت العام الماضي إن الشاب الذي قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأقر الأسترالي برنتون تارانت (29 عاما) بالذنب في51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايستشيرش وبثها المهاجم مباشرة على فيس بوك.

ويصدر قاضي المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكر المدعي بارنابي هوز أن تارانت أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه إنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين. وأضاف هوز أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.

وأوضح هوز "كان ينوي بث الخوف في صدور من وصفهم بالغزاة ومنهم السكان المسلمون أو المهاجرون غير الأوروبين بشكل عام".

وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة. ويمكن للقاضي أن يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.

فرانس24/ رويترز

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