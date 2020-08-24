10 قتلى وعشرات الجرحى بهجوم مزدوج في الفيليبين (الجيش)

عناصر الأمن أثناء نقل بعض ضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة جولو الفيليبينية بتاريخ 24 آب/اغسطس 2020

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جولو (الفيليبين) (أ ف ب)

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، في تفجيرين نفّذت أحدهما انتحارية الاثنين على جزيرة في جنوب الفيليبين تعد معقلا للمتشددين الإسلاميين، وفق ما افاد مسؤولون.

ووقع الهجوم في جولو في منطقة سولو ذات الغالبية المسلمة وحيث تقاتل قوات الأمن جماعة أبو سياف منذ زمن طويل.

وأفاد اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان الصحافيين أن خمسة جنود وأربعة مدنيين قتلوا في الهجوم الأول عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق.

وأصيب 16 جنديا في التفجير الذي وقع في فترة الظهر.

بدوره، نقل اللفتنانت كولونيل رونادلو ماتيو عن رئيس البلدية قوله إن نحو 20 مدنيا أصيبوا كذلك بجروح.

وبعد وقت قصير، وقع انفجار ثان في ذات الشارع عندما فجّرت انتحارية نفسها بينما كانت الشرطة تغلق الموقع، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو ستة عناصر بجروح، بحسب فينلوان.

© 2020 AFP