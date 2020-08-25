ألمانيا تحذر من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أشخاص يضعون كمامات في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل، إحدى القبلات السياحية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس، في 24 آب/أغسطس 2020 في ظل تفشي فيروس كورونا

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