ألمانيا تحذر من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا
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حذرت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الاثنين، من السفر والقيام برحلات غير ضرورية إلى منطقتي إيل دو فرانس التي تضم باريس ومنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية حيث توجد مدينتي نيس ومارسيليا، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هاتين المنطقتين.
قالت وزارة الخارجية الألمانية في وقت متأخر من مساء الاثنين إن برلين أصدرت تحذيرا من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وأضافت الوزارة أنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة الفرنسية ومنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية التي تشمل مرسيليا ونيس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.
فرانس24/ رويترز
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