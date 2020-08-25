الباراغواي: إطلاق سراح رونالدينيو بعد احتجازه خمسة أشهر لدخوله البلاد بجواز سفر مزيف

الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو لدى وصوله إلى فندق في عاصمة الباراغواي أسونسيون في 7 نيسان/أبريل 2020 بعد خروجه من السجن بتهمة استخدام جواز سفر مزور

أطلق سراح اللاعب البرازيلي الشهير رونالدينيو بعد خمسة أشهر من الاحتجاز في الباراغواي، التي دخلها بجواز سفر مزيف، والتي احتجز فيها منذ السادس من آذار/مارس الماضي رفقة شقيقه، بعد دخولهما البلاد بيومين.

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قرر القضاء إطلاق سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد أكثر من خمسة أشهر من احتجازه في الباراغواي بتهمة دخول البلاد بواسطة جوار سفر مزور، كما أعلن قاضي التحقيق الاثنين في العاصمة أسونسيون.

وقرر القاضي غوستافو أماريا أيضا إطلاق سراح شقيق رونالدينيو، روبرتو دي أسيس موريرا الذي وجهت إليه التهمة عينها. وكان الشقيقان قد احتجزا في السادس من آذار/مارس الماضي في إطار هذه القضية.

وقال القاضي "رونالدينيو حر في السفر إلى أي بلد يحلو له في العالم، لكن يتعين عليه اللإبلاغ في حال قام بتغيير مركز إقامته الدائم". وأضاف "من الآن وصاعدا، لا تخضع حرية رونالدينيو لأي قيود باستثناء دفع تعويضات الأضرار الاجتماعية" وطلب من النجم البرازيلي دفع غرامة قدرها 90 ألف دولار في هذا الصدد.

ووصل رونالدينيو لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق (50 عاما) وشقيقه إلى أسونسيون في الرابع من آذار/مارس قادمين من البرازيل وأحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

بعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير، داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب المتوّج بلقب الكرة الذهبية عام 2005 حيث يروّج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر المزورين. وتوسع التحقيق منذ ذلك الحين ليشمل قضية احتمال تبييض أموال.

بعد نحو شهر خلف القضبان، انتقل رونالدينيو وشقيقه، في السابع من نيسان/أبريل إلى فندق بالماغورا المعاد تأهيله مؤخرا عام 2019، والواقع في مبنى مشيد مطلع القرن العشرين في أسونسيون، بعد دفع كفالة مالية مقدرة بحوالي 1,6 مليون دولار أمريكي.

وتم القبض على 18 شخصا على صلة بالقضية، معظمهم من مسؤولين في قسم الهجرة أو ضباط الشرطة.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم 2002، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

فرانس24/ أ ف ب

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