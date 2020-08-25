الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز يضرب بقوة في "يوم كوبي"

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ضرب لوس انجليس ليكرز بقوة في "يوم كوبي" بفوزه الساحق على بورتلاند ترايل بلايزرز 135-115 ضمن المباريات الاقصائية للبلاي اوف ضمن الدوري الاميركيي للمحترفين في كرة السلة ليتقدم عليه بنتيجة 3-1.

اقيمت المباراة في 24 اب/اغسطس، اي يوم عيد ميلاد اسطورة ليكرز كوبي براينت الي توفي في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، فاطلق عليه تسمية "يوم كوبي براينت".

وارتدى لاعبو ليكرز قمصان باللونين الاسود والاصفر "بلاك مامبا" للمناسبة.

وحسم ليكرز النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية الشوط الاول بعد ان تقدم على منافسه 80-51 ما سمح لجيمس بخوض 25 دقيقة فقط سجل خلالها 30 نقطة و10 متابعات، في حين اضاف كل من انطوني ديفيس وكايل كوزما 18 نقطة.

كما خطا ميلووكي باكس خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من الادوار الاقصائية للبلاي اوف عن بفوزه على اورلاندو ماجيك 121-106 في المباراة الرابعة بينهما.

وتقدم ميلووكي صاحب افضل سجل في الموسم العادي بنتيجة 3-1 في سلسلة مباريات الفريقين اللذين يلتقيان في المباراة الخامسة الاربعاء في فقاعة اورلاندو.

وكان اورلاندو فاجأ باكس في المباراة الاولى لكن الاخير حقق الفوز في المباريات الثلاث الاخيرة.

وتألق في صفوف باكس نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتسجيله 31 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة واضاف كريس ميدلتون 21 نقطة بينها 18 في الربع الاخير.

وظلت النتيجة متقاربة حتى الربع الثالث عندما نجح باكس في تسجيل 18 نقطة مقابل ثلاث لمنافسه عندما كانت النتيجة 84-81.

ونجح اورلاندو في تقليص الفارق الى 7 نقاط قبل نهاية المباراة بأربع دقائق من دون ان يتمكن من قلب الامور في صالحه.

في المقابل كان المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 31 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

واستمر غياب ثلاثة من لاعبي اورلاندو عن صفوفه وهم آرون غوردون وجوناثان ايزاك ومو بامبا.

وبلغ ميامي هيت الدور التالي بتحقيق فوزه الرابع تواليا على انديانا بيسرز 99-87 بفضل تألق نجمه السلوفيني غوران دراغيتش صاحب 23 نقطة.

وهي المرة الخامسة تواليا يخرج فيها انديانا من الدور الاول في البلاي اوف وكان افضل مسجل في صفوفه فيكتور اولاديبو مع 254 نقطة واضاف لاعب الارتكاز مايلز تيرنر 22 نقطة مع 14 متابعة.

وقلب اوكلاهوما سيتي ثاندر تخلفه بفارق 15 نقطة امام هيوستن روكتس ليخرج فائزا 117-114 معادلا النتيجة 2-2.

وسدد روكتس 58 رمية ثلاثية ونجح في 23 منها لكنها لم تكن كافية لتمنع خسارته ويسمح للمنافس في ادراك التعادل بعد ان تخلف صفر-2 في المباراتين الاولين.

واستمر غياب نجم هيوستن راسل وستبروك لاصابة عضلية.

وكان جيمس هاردن افضل مسجل في صفوف هيوستن مع 32 نقطة واضاف دينيس شرودر 30 نقطة.

© 2020 AFP