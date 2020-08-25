المدّعية العامة لنيويورك تريد إرغام نجل ترامب على الإدلاء بشهادته تحت القسم

برندان سميالوفسكي ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت المدّعية العامّة لنيويورك ليتيسيا جيمس الإثنين أنّها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب، نجل الرئيس دونالد ترامب، على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار تحقيق تجريه حول الملكيّات العقارية للامبراطورية العائلية.

وإريك ترامب الذي يتولّى مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة "منظّمة ترامب" منذ تسلّم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرّر أن يتمّ استجوابه تحت القسم من قبل محقّقي النيابة العامّة في تمّوز/يوليو.

وأوضحت المدّعية العامّة الديموقراطية في بيان أنّه "بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء".

وأوضح البيان أنّه حتّى لو قالت منظمة ترامب إنّها تريد "التعاون" في التحقيق فهي "ترفض تقديم المستندات (المطلوبة)، متذرّعة بذرائع واهية".

وأضافت جيمس أنّها لهذا السبب طلبت رسمياً من قاضٍ في ولاية نيويورك أن يأمر إريك ترامب بالإدلاء بشهادته تحت القسم وأن يأمر أيضاً "منظمة ترامب" بتقديم المستندات المتعلّقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.

وذكّرت المدّعية العامّة بأنّها فتحت هذا التحقيق في 2019 بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس إنّ موكّله السابق بالغ أو قلّل من قيمة بعض عقاراته للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.

وإريك ترامب (36 عاماً) هو ثالث أولاد ترامب من زوجته الأولى إيفانا ترامب.

وعلى الرّغم من أنّه يتولّى بالاشتراك مع شقيقه الأكبر رئاسة المجموعة القابضة، إلا أنّ إريك، نائب الرئيس التنفيذي رسمياً، هو الأكثر ضلوعاً في الإدارة اليومية للشركة العائلية.

© 2020 AFP