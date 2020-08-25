النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يزلزل عالم المستديرة بعد إعلانه نيته فسخ عقده مع برشلونة

ليونيل ميسي لاعب برشلونة مكتئبا بعد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، ملعب دا لوز في لشبونة، البرتغال في 14 أغسطس/ آب 2020.

أعلن مصدر داخل برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الثلاثاء أن نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أبلغ النادي الكاتالوني برغبته فسخ عقده "من جانب واحد". وأفادت صحيفة إسبانية أن صلاحية هذا العقد أنتهت في 10 يونيو/حزيران، غير أن إدارة الفريق تعتبر أنه يمتد لغاية 30 يونيو/حزيران 2021، لكن تأثر هذا الموسم بسبب فيروس كورونا ساهم في تمهيد الطريق لميسي لطلب فسخه منذ الآن.

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زلزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عالم المستديرة الثلاثاء بإبلاغه ناديه برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر الفاكس برغبته "من طرف واحد" في فسخ العقد الذي يربط بينهما حتى 30 يونيو/حزيران 2021.

وإثر انزعاجه من الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتعبه من الموسم الكارثي وملله من مشروع رياضي غير مقنع، نفذ الأسطورة ليو ميسي تهديداته بإبلاغه النادي الكاتالوني مساء الثلاثاء بأنه يريد وضع حد لمشواره مع برشلونة.

كورونا سرّع الطلاق!

وأكد مصدر داخل برشلونة أن نجمه وقائده ميسي (33 عاما) أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد"، مضيفا أن محاميّ اللاعب أرسلوا فاكسا أعلنوا فيه رغبة ميسي في إنهاء عقده من جانب واحد، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك والذي انتهى في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، لكن النادي يعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 يونيو/حزيران 2021.

من جانبها، أوضحت صحيفة "ماركا" الأكثر مبيعا في إسبانيا، مساء الثلاثاء "من حيث المبدأ، انتهت صلاحية هذا البند في 10 يونيو/حزيران، لكن الطبيعة غير المعتادة لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا قد مهدت الطريق لميسي لطلب فسخ عقده اعتبارا من الآن. الأمر يتعلق بالخطوة الأولى نحو فتح مفاوضات لرحيله، على أساس بند فسخ العقد والبالغ 700 مليون يورو".

وبالتالي، يمكن أن تلي هذه الضربة التحذيرية مواجهة بين الخبراء لتحديد ما إذا كان يمكن تمديد صلاحية هذا البند، بالنظر إلى أن الموسم في إسبانيا قد تم وقفه في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضيين بسبب الوباء.

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

"ناد مدمر وموسم كارثي"

وبعد أشهر من إعلانه علنا أنه سئم داخل ناد مُدمر وموسم كارثي، بين النتائج الرياضية المخيبة للآمال والفضائح المتتالية، اتخذ المتوج ست مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خطوة تنفيذ تهديداته بالرحيل.

وبحسب الصحافة الرياضية الإسبانية، التقى ميسي بمدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان الأسبوع الماضي وأخبره أنه يرى نفسه "خارج برشلونة أكثر من داخل" النادي.

وأكدت إذاعة "أونسي" الإسبانية مساء اليوم "نهاية الحقبة المجيدة لليو ميسي في برشلونة تبدو قريبة. بعد وصول (المدرب) رونالد كومان، ما يبدو أنه رحيل صديقه (الأوروغوياني) لويس سواريز ونهاية صعبة ومضطربة للموسم، ليو ميسي أبلغ نادي برشلونة، الثلاثاء، عبر الفاكس بنيته في ترك النادي".

وتأتي هذه "القنبلة الشاملة"، كما وصفتها صحيفة الرياضة الأرجنتينية الرئيسية "أوليه"، بعد 11 يوما من هزيمة برشلونة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في ختام موسم كارثي أدى إلى ثورة حقيقية داخل النادي الكاتالوني.

وأدت كل هذه العوامل إلى إقالة المدرب كيكي سيتيين وحل محله رونالد كومان. والأخير، وفقا للصحافة الكاتالونية المتخصصة، أبلغ بالهاتف المهاجم الأوروغوياني والصديق المقرب لميسي، لويس سواريز بأنه لا يعول على خدماته في الموسم المقبل، كغيره من الركائز الأساسية لبرشلونة مثل التشيلي أرتورو فيدال، الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي. مكالمة هاتفية عجلت بلا شك رغبات رحيل أسطورة البلاوغرانا.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

وكتب أسطورة النادي الكاتالوني مدافعه الدولي السابق كارليس بويول على تويتر مساء الثلاثاء: "احترام وتقدير، ليو. كل دعمي يا صديقي".

من جهته، كتب الدولي التشيلي أرتورو فيدال هذا المساء على حسابه في تويتر "عندما تحبس نمرا في قفص، لا يستسلم، إنه يقاتل !!!".

Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!💪🏽👑😉👍🏽🐯 pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020

نهاية قصة حب؟

وفي حال غادر ميسي النادي الكاتالوني، فسيكون ذلك نهاية علاقة حب طويلة وجميلة بين البرغوث الأرجنتيني وبرشلونة. انضم إلى النادي في 2000 وهو في سن 13 عاما، وتسلق جميع المراتب داخل أحد أكثر الأندية شهرة في العالم لينتهي به الأمر بالحصول على مكانة "أفضل لاعب في كل العصور"، مثلما يؤكد الجميع في برشلونة.

ويتعلق الأمر قبل كل شيء بزلزال بالنسبة لعالم كرة القدم الذي يجد صعوبة في تخيل النجم الأرجنتيني يدافع عن ألوان غير اللونين الأحمر والأزرق الكاتالونيين.

وستكون المفاوضات حول بند الفسخ الفلكي لعقده والبالغة قيمته حتى الآن 700 مليون يورو، حاسمة لرحيله في نهاية المطاف عن النادي، كما كان الحال بالنسبة لانتقال غريمه الأبدي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو/تموز 2018.

وبحسب وسائل الإعلام المتخصصة، سيكون لدى ثلاثة أندية القدرة على الترحيب بتواجد الأسطورة الأرجنتينية في صفوفها: باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي.

فرانس24/ أ ف ب

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