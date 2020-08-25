ايران تشيد بمحادثات "بناءة" مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الايرانية تظهر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي خلال لقائه رئيس المنظمة علي اكبر صالحي في طهران في 25 آب/اغسطس 2020.

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طهران (أ ف ب)

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الثلاثاء انها أجرت محادثات "بناءة" مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي الذي يزور طهران وسط توتر بسبب محاولة الولايات المتحدة اعادة فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وهي أول زيارة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران منذ توليه مهامه في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتأتي بعد أكثر من سنتين على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى والذي فرض قيودا على الانشطة النووية الايرانية مقابل تخفيف العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.

والتقى غروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، على ان يلتقي لاحقا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وقال صالحي بعد لقائه غروسي "لقد تم فتح فصل جديد مع هذه الزيارة" كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا".

وأضاف "محادثات اليوم كانت بناءة" موضحا "تقرر أن تواصل الوكالة عملها بشكل تقني ومستقل وأن يكون نشاط ايران وفقا لتعهداتها".

وفي بيان قبل عقد اللقاء، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ان ايران تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان "تحافظ على الحياد في أي وضع وأن تمتنع عن الدخول في ألاعيب السياسة الدولية".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد قرارا في آخر حزيران/يونيو عرضه الأوروبيون يحض طهران على السماح للمفتشين بالدخول الى موقعين للمساعدة في توضيح ما اذا تم القيام فيهما بنشاط نووي غير معلن في مطلع الالفية الثانية.

بحسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية فان أحد الموقعين هو في وسط ايران بين محافظتي اصفهان ويزد والاخر قرب طهران.

وأشار في مقابلة الاثنين مع تلفزيون العالم الايراني الى انه قد تتم الموافقة على منح الدخول للمفتشين في حال لم تقدم الوكالة المزيد من المطالب.

ونقل عن بهروز كمالوندي قوله "من أجل منع الأعداء من استغلال الوضع، نسعى لايجاد طرق لتخفيف قلقنا والقول انه هناك امكانية الوصول، والاطلاع على عدم وجود أي شيء".

وأضاف "لكن هذه المسألة يجب أن تحل بشكل نهائي، ما يعني انهم يجب الا يطلبوا بعد ذلك التفتيش في أماكن اخرى بالطريقة نفسها".

والوصول الى هذه المواقع معرقل منذ أشهر ما تسبب بخلاف دبلوماسي.

وتقول ايران إن مطالب وصول المفتشين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند الى مزاعم من اسرائيل وليس لديها أي أساس قانوني.

- توتر متزايد -

تأتي زيارة غروسي في فترة توتر بين الولايات المتحدة والاوروبيين بعد محاولة واشنطن ابقاء حظر الاسلحة على ايران وسعيها لإعادة فرض عقوبات أممية على الجمهورية الاسلامية.

كما تأتي قبل اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والهادف الى منع ايران من امتلاك السلاح الذري، يرتقب عقده في 1 ايلول/سبتمبر.

والاتفاق بات مهددا منذ انسحاب ترامب منه من جانب واحد عام 2018.

ونفت ايران على الدوام وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي.

ويعارض الاوروبيون تفعيل اجراء مثير للجدل أطلقته الأسبوع الماضي واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وتقول واشنطن في المقابل ان لديها الحق في اعادة فرض عقوبات ضمن آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيا على إيران التي تسمى "سناب-باك"، إذا لم يتم تمديد حظر تسليم طهران أسلحة تقليدية بعد انتهائه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. فالقرار الأميركي لتمديد الحظر باء بالفشل ولم تصوت عليه سوى اثنتين من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر ان يلتقي غروسي أيضا الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء قبل عودته الى فيينا.

© 2020 AFP