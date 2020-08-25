بطولة إيطاليا: كونتي باق في إنتر

إينا فازبندر تصوير مشترك/ا ف ب

المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي يمر قرب كأس مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد خسارة فريقه إنتر ميلان في المباراة النهائية أمام إشبيلية الإسباني 2-3، في 21 آب/أغسطس 2020.

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء بقاء مدربه انتونيو كونتي في منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق وذلك عقب اجتماع أزمة مع الإدارة.

وأوضح إنتر ميلان في بيان "عقد النادي وأنتونيو كونتي اجتماعا بنّاءً حول موضوع على الاستمرارية والاستراتيجية، حيث أرسى الطرفان الأسس لمواصلة العمل معا في مشروع النادي".

وكان المدرب السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا ألمح إلى إمكانية تركه النادي بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية وذلك عقب خسارة المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام إشبيلية الإسباني 2-3 الجمعة، حينما المح كونتي إلى أنه قد يستقيل بعد موسم واحد فقط من تسلمه لمهامه.

وقال كونتي وقتها لقناة "سكاي سبورت": "الآن سنعود إلى ميلانو، وسنأخذ إجازة لبضعة أيام وسنلتقي ونضع تحليلا للموسم، لكل شيء، بطريقة هادئة. سنحاول التخطيط لمستقبل إنتر معي أو بدوني"، مضيفا "كان موسما صعبا جدا، ومن خلال جميع وجهات النظر، سنتخذ القرار الأفضل لصالح إنتر ميلان".

ونجح كونتي في موسمه الأول مع إنتر ميلان في قيادته إلى المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الأخيرة، وإلى المباراة النهائية ليوروبا ليغ.

وتعاقد إنتر مع كونتي لإعادته إلى التتويج بالألقاب الغائبة عن خزائنه منذ 2011.

© 2020 AFP