بطولة فرنسا: الرابطة توافق على تأجيل مباراة سان جرمان ولنس

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وصول لاعبي سان جرمان الى ملعب بارك دي برانس في 24 اب/اغسطس 2020 بعد خسارة نهائي دوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونيخ

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باريس (أ ف ب)

حصل باريس سان جرمان على موافقة تأجيل مباراته ضد لنس المقررة سابقا السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لينال فرصة التقاط انفاسه بعد ايام من خسارته نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم ضد بايرن ميونيخ الالماني.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي الثلاثاء تأجيل مباراة سان جرمان حامل اللقب الى العاشر من ايلول/سبتمبر المقبل.

وعاد سان جرمان الاثنين من العاصمة البرتغالية لشبونة حيث خاض الاحد نهائي دوري الابطال الذي خسره امام بايرن بهدف.

وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي ونظرا لخوض ليون وسان جرمان غمار دوري ابطال اوروبا بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في المرحلة الاولى نهاية الاسبوع الماضي علما أن سان جرمان كان سيلتقي مع متز، وحُدد موعد جديد للمباراة في 16 ايلول/سبتمبر.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب بارك دي برانس في 13 ايلول/سبتمبر، بعد اسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحا في المجال أمام المنتخبات الاوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 21 الجاري بعد توقف لاربعة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، علما بان الموسم الماضي توقف في اذار/مارس الماضي واعلنت الرابطة تتويج سان جرمان المتصدر انذاك.

© 2020 AFP