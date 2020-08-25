دورة سينسيناتي: ديوكوفيتش بصعوبة إلى ثمن النهائي وخروج تييم وزفيريف

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نيويورك (أ ف ب)

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا بداية طيبة الاثنين في دورة سينسيناتي الاميركية للماسترز (ألف نقطة) المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، خلافا للنمسوي دومينيك تييم والألماني ألكسندر زفيريف اللذين ودعا باكرا من الدور الثاني.

وقبل اسبوع من بطولة الولايات المتحدة، الاولى الكبرى بعد توقف لنحو ستة اشهر بسبب كورونا، تأهلت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس بصعوبة بالغة على حساب الهولندية ارانتشا روس، ضمن منافسات السيدات في الدورة المصنفة بين البرمير الخمس.

وبعد عودته الى الملاعب اثر فضيحة دورة أدريا في البلقان التي نظّمها واصيب على اثرها بفيروس كورونا، تجاوز ديوكوفيتش (33 عاما) بصعوبة الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-2) و6-4.

خسر "نولي" الذي انسحب من منافسات الزوجي بسبب آلام في عنقه، ارساله في بداية كل مجموعة، لكنه عوّض سريعا واحتاج الى شوط فاصل "تاي بريك" لحسم الأولى.

علّق حامل لقب 17 بطولة كبرى والذي يلتقي الاميركي تنيس ساندغرين في الدور الثالث "يتحسّن لعبي تدريجا. ليس المكان الذي أريده لكن الامور في الاتجاه الصحيح".

أما النمسوي تييم، منافس ديوكوفيتش المفترض في فلاشينغ ميدوز، فقد سقط سقوطا كبيرا امام الصربي فيليب كراينوفيتش 1-6 و2-6.

قال تييم المصنف ثانيا والذي خاض مباراته الاولى في خمسة أشهر "كانت مباراة رهيبة من جانبي. واجهت صعوبة كبيرة بالردّ وافتقدت للايقاع".

- موراي والذكريات الجميلة -

واثبت البريطاني اندي موراي (33 عاما)، المصنف اول عالميا سابقا والعائد من جحيم الاصابات، انه لا يزال بمقدوره مواجهة لاعبي المقدمة بعد فوزه على الالماني زفيريف 6-3 و3-6 و7-5.

وكان موراي، حامل اللقب في 2008 و2011، متأخرا 4-5 في المجموعة الثالثة، لكن زفيريف ارتكب اربعة اخطاء مزدوجة على ارساله ليحسم الاسكتلندي المباراة.

قال موراي المتراجع الى المركز 129 عالميا بعد جراحتين في وركه في كانون الثاني/يناير 2018 ثم كانون الثاني/يناير 2019 "لم يرسل جيدا في النهاية، وهذا ما ساعدني كثيرا، لكنني قاتلت بصلابة".

ويلتقي موراي الذي حقق فوزه الاول على لاعب بين العشرة الاوائل منذ ايار/مايو 2017، الكندي ميلوش راونيتش الفائز على البريطاني دانيال ايفانز 6-3 و7-5.

وبلغ الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب والمصنف ثالثا ثمن النهائي بفوزه على الاميركي ماركوس جيرون 6-4 و6-4.

وكانت هذه اول مباراة يخوضها ميدفيديف منذ أواخر شباط/فبراير الفائت بعد توقف قرابة ستة اشهر بسبب الجائحة ويلتقي تاليا مع السلوفيني ألجاز بيدين الذي تفوق على الاميركي تايلور فريتز 7-6 (7/5) و4-5.

وقال الروسي (24 عاما) بعد الفوز "لقد أرسلت بشكل جيد وأنا سعيد بالفوز، لاسيما أمام منافس خاض ثلاث مباريات".

وتابع "لم ألعب جيدا من الخط الخلفي ولكنني حصلت على فرصتين لكسر الارسال. هناك الكثير من الامور التي يجب أن احسنها ولكن سأفعل ذلك في الدور المقبل".

وكسر ميدفيديف ارسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الاولى ليحسمها لصالحه 6-4، فيما كسر ارسال الاميركي في الشوط الثالث من الثانية ليمضي قدما ويحسم اللقاء.

لم يخسر ميدفيديف شوط ارساله في المباراة وانقذ ثلاث فرص لكسره امام مدرجات فارغة في مجمع بيلي جين كينغ الوطني.

بلغ الروسي ست مباريات نهائية متتالية في عام 2019، حقق خلالها فوزين في دورات الماسترز (سينسيناتي وشنغهاي الصينية)، فيما خسر نهائي "فلاشينغ ميدوز" بعد مبارة ماراتونية امام الاسباني رافايل نادال استمرت لخمس مجموعات.

- فوز صعب لوليامس -

لدى السيدات، عانت الاميركية سيرينا وليامس المصنفة ثالثة للتفوق على روس 7-6 (8/6)، 3-6 و7-6 (7/صفر)، وتتجنب مفاجأة باكرة.

ضربت وليامس حاملة لقب 23 بطولة كبرى والتي تحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي، 14 ارسالا ساحقا ساهمت في فوزها بعد ساعتين و48 دقيقة.

وقالت وليامس (38 عاما) "أحاول أن أتذكر متى لعبت آخر مرة مباراة استمرت ثلاث ساعات ...كانت صعبة وبدنية جدا".

انقذت وليامس نقطة لحسم المجموعة الاولى في شوط كسر التعادل قبل ان تحسمها لصالحها محققة فوزها الثاني على منافستها في ثاني لقاء بينهما فقط، بعد ويمبلدون 2018.

وتلعب حاملة لقب سينسيناتي عامي 2014 و2015 تاليا مع اليونانية ماريا ساكاري التي تفوقت على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-4 و7-6.

ومع غياب العديد من لاعبات الصف الاول بسبب مخاوف "كوفيد-19" والخروج المبكر لكل من مواطنتها صوفيا كينن المصنفة رابعة عالميا والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عالميا، باتت وليامس اعلى المصنفات في الدورة.

وعلى غرار سيرينا، عانت اليابانية ناومي اوساكا المصنفة رابعة للتغلب على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-7 (5-7) و6-4 و6-2، ضاربة موعدا مع الاوكرانية الشابة دايانا ياستريمسكا.

وأقصت التشيكية ماري بوزكوفا مواطنتها بترا كفيتوفا المصنفة 12 عالميا وحاملة لقب ويمبلدون عامي 2011 و2014 بفوزها المفاجئ 2-6، 7-5 و6-2 في ساعتين و25 دقيقة.

وحققت التونسية أنس جابر نتيجة مميزة بفوزها على الاميركية ماديسون كيز حاملة اللقب والمصنفة سابعة 6-4 و6-1. وتلتقي جابر في الدور الثالث الاميركية الاخرى كريستينا ماكهايل المتأهلة من التصفيات.

© 2020 AFP