رجال الإطفاء يحرزون تقدماً في مواجهة حرائق كاليفورنيا

جوش ايدلسون ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

أحرز آلاف رجال الإطفاء الأميركيين والكنديين والأستراليين المنتشرين في كاليفورنيا لمحاولة إخماد الحرائق الهائلة التي تجتاح هذه الولاية منذ عدة أيام، تقدماً في مواجهة النيران مستفيدين من أحوال جوية ملائمة أكثر مما كان متوقعاً.

في المجمل وبحسب حاكم الولاية غايفن نيوسوم، تحوّلت مساحة لا تقلّ عن 485 ألف هكتار إلى رماد بسبب 625 حريقاً مشتعلاً.

وأضاف أن 17 حريقاً من أصل 625، تعد كبيرة و بينها حريق "إل إن يو لايتنينغ كومبلكس" وكذلك حريق "إس سي يو لايتنينغ كومبلكس" اللذان أصبحا الحريقين الأكبر في تاريخ كاليفورنيا.

واندلع الأول في شمال سان فرانسيسكو في الثامن من آب/أغسطس وتمتّ السيطرة عليه بنسبة 22% بعد ظهر الاثنين. أما الثاني الذي اندلع في اليوم نفسه، في جنوب شرق سان فرانسيسكو فلم تتمّ السيطرة سوى على 10% منه صباحاً.

وأتى حريق آخر هو "إس زي يو لايتنينغ كومبلكس" على مناطق أكثر قرباً من الساحل.

وتسببت صواعق بمعظم هذه الحرائق بالإضافة إلى درجات حرارة قياسية في وسط وشمال كاليفورنيا. ودُمّر أكثر من مئة منزل ومنشأة أخرى فيما تشكل الحرائق تهديداً لمئة ألف مبنى إضافي، وفق السلطات.

في المجمل، أُرسل حوالى 14 ألف رجل إطفاء إلى المكان، من كاليفورنيا وأيضاً من ولايات أميركية أخرى ومن أستراليا وكندا، لمحاولة احتواء الحرائق التي يُعتبر حجمها غير مسبوق. وقد اندلعت في وقت مبكر نسبياً هذا الموسم الذي يمتدّ عادة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر.

وانخفضت الاثنين درجات الحرارة وارتفعت نسبة الرطوبة، ما ساهم في مساعدة رجال الإطفاء في عملهم. ولم تأتِ العواصف الرعدية التي كانت مرتقبة الأحد لثلاثة أيام، لكن السلطات حثّت السكان على البقاء حذرين.

© 2020 AFP