فيروس كورونا: إسبانيا تقرر نشر الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء أن بلاده ستعبئ مجموعات من القوات المسلحة لرصد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نشر ألفي عسكري لهذا الغرض. ولفت سانشيز إلى أن انتشار وباء كوفيد-19 في بلاده "مقلق" لكنه طمأن من أن إسبانيا لا تزال "بعيدة عن الوضع الذي كان سائدا في منتصف مارس/آذار".

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قررت إسبانيا الثلاثاء تعبئة الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في وقت أعلن فيه مختبر "أسترازينكا" بدء التجارب على عقار للتصدي للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "الحكومة الإسبانية ستضع في تصرف المناطق مجموعات من القوات المسلحة لرصد" الإصابات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر ألفي عسكري لهذا الغرض.

ولفت سانشيز إلى أن انتشار الوباء في بلاده "مقلق" لكنه أشار إلى أن البلاد لا تزال "بعيدة عن الوضع الذي كان سائدا في منتصف مارس/آذار". مضيفا "لا يمكننا أن نسمح للوباء بأن يبدأ من جديد بالسيطرة على حياتنا (...) يجب أن نمسك بزمام الأمور، والتغلب على المنحنى الثاني" للعدوى.

Debemos tomar el control y doblegar esta segunda curva que vuelve a elevarse. El Gobierno pondrá a disposición de las CC.AA. 2.000 efectivos de las FFAA para labores de rastreo. Además, se reforzarán los medios digitales para la búsqueda de contactos de las personas contagiadas. pic.twitter.com/NKOAD5wpJl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2020

ويشكل نقص الموارد البشرية في المناطق الأكثر تضررا في إسبانيا أحد أبرز أسباب عودة انتشار الوباء فيها. وفي هذا الشأن، قال سانشيز إن بإمكان الأقاليم أن تطلب من الحكومة المركزية فرض حالة تأهب جديدة على كل أو جزء من أراضيها، وهو نظام استثنائي يسمح على وجه الخصوص بالحد من التنقل.

ومكنت هذه الأداة القانونية مدريد من فرض قيود صارمة هي الأشد عالميا في جميع أنحاء البلاد، في منتصف مارس/آذار، والتي لم يتم رفعها بالكامل إلا في نهاية يونيو/حزيران.

كما دعا رئيس الحكومة الإسبان إلى تحميل تطبيق يسمى "رادار كوفيد" لتسهيل عملية التعقب.

والاثنين، تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 400 ألف حالة مؤكدة. وتعد مدريد من أكثر المناطق تضررا، إذ دعت السلطات الصحية الوطنية إلى التحرك "بسرعة"، مع أراغون وكاتالونيا.

وفي المجمل، أودى الوباء بحياة أكثر من 28,800 شخص في البلاد.

وفيما يلوح شبح موجة وبائية ثانية في الأفق، ظهرت بارقة أمل من لندن حيث أعلن مختبر "أسترازينكا" الذي يعمل أصلا على تطوير لقاح، مباشرته المرحلة الأولى من التجارب على دواء يقي من كوفيد-19 ويعالجه.

فرانس24/ أ ف ب

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