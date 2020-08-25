فيروس كورونا: فاوتشي يحذر من مخاطر حصول لقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ قبل التأكد من فعاليته

ذر ليبرمان تتلقى جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا في 13 آب/أغسطس 2020 في عيادة في هوليوود، بالقرب من ميامي، فلوريدا

صرح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة بأن التعجيل باستخدام لقاح لوباء كورونا قبل التأكد من أنه آمن وفعال فكرة سيئة قد يكون لها تأثير سلبي على اختبار اللقاحات الأخرى. ويخشى العلماء والخبراء من محاولات ضغط دونالد ترامب على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لطرح لقاح للوباء قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم وذلك لتعزيز حظوظه في إعادة انتخابه.

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حذر أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن توزيع لقاح كوفيد-19 بموجب إرشادات الاستخدام الطارئ الخاصة قبل ثبوت أنه آمن وفعال في تجارب كبرى فكرة سيئة قد يكون لها تأثير شديد على اختبار اللقاحات الأخرى.

وعبر علماء وخبراء في مجال الصحة عن قلقهم من أن الرئيس دونالد ترامب سيضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لطرح لقاح قبل نوفمبر/تشرين الثاني لتعزيز فرص إعادة انتخابه. وامتنع أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، عن التعليق على الرئيس، لكنه قال إنه ثمة مخاطر للتعجيل بطرح لقاح رغم الحاجة الملحة.

وقال فاوتشي لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "الشيء الوحيد الذي لا ترغب في رؤيته هو حصول لقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يكون لديك إشارة على الكفاءة". وتابع قائلا "أحد المخاطر المحتملة إذا طرحت اللقاح قبل الأوان هو أنه سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على اللقاحات الأخرى تسجيل الناس في تجربتها".

طرح بلازما المتعافين قبل تقييم فوائدها

وأثار ترامب المخاوف من تسييس عملية الموافقة التنظيمية بإعلانه يوم الأحد السماح بالاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين من مرض كوفيد-19 لعلاج المرضى الحاليين قبل تقييم فوائدها في تجارب إكلينيكية عشوائية.

وقال ترامب على تويتر يوم السبت إن عناصر "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء تؤخر التقدم في الأدوية واللقاحات إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من أجل الإضرار بمحاولة إعادة انتخابه.

ويُنظر إلى اللقاحات الآمنة والفعالة على أنها ضرورية لوضع نهاية للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم ما يربو على 177 ألفا في الولايات المتحدة.

خشية من طرح لقاح عبر ترخيص الاستخدام الطارئ قبل الاختبار

لكن خبراء اللقاحات يخشون أن يمارس البيت الأبيض ضغوطا على إدارة الغذاء والدواء لطرح لقاح عبر ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يتم اختباره بالكامل، وهو مسار لم يتم استخدامه مطلقا للموافقة على لقاح مخصص للاستخدام على نطاق واسع.

وقال الدكتور بيتر هوتيز، خبير الأمراض المعدية والباحث في مجال اللقاحات في كلية بايلور للطب "أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام آلية ترخيص الاستخدام الطارئ لشيء مثل اللقاح. الأمر مختلف تماما عن العلاج بالبلازما".

وقال فاوتشي إن إرشادات إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات، للحصول على موافقة كاملة ولآلية ترخيص الاستخدام الطارئ، تتطلب بوضوح إثبات أن اللقاحات آمنة وفعالة. وأضاف أن آلية ترخيص الاستخدام الطارئ تستخدم عادة لمنتجات "تشخيص ومنع وعلاج الأمراض الخطيرة أو التي تهدد الحياة حيث تفوق الفوائد المعروفة المخاطر المحتملة للمنتج". وقال أيضا "بالنسبة لي، هناك أهمية بالغة أن تُظهر بشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال... نأمل ألا يتعارض شيء مع الإثبات الكامل أن اللقاح آمن وفعال".

فرانس24/ رويترز

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