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كتاب "إيدير الأزلي" يروي مسيرة الفنان الجزائري الراحل وأيقونة الأغنية الأمازيغية

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صورة ملتقطة من الشاشة.
صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عبد الرزاق العربي الشريف
3 دقائق

يعد كتاب "إيدير الأزلي" أول إصدار عن المغني الجزائري الراحل إيدير واسمه الحقيقي حميد شريت، لكنه لن يكون بدون شك الأخير حول من بات أيقونة الأغنية الأمازيغية. ويقول الصحافي والكاتب أعمر وعلي الذي اشترك في تأليفه مع الصحافي والكاتب سعيد قاصد "تعرضنا لجميع الأعمال الفنية التي ألفها، إضافة إلى مسيرته، ولعلاقته بمواضيع مثل الهجرة، النضال السياسي، وحقوق المرأة". من جهته قال سعيد قاصد "لقد أخرج (إيدير) الغناء القبائلي من محيطه المحلي بأغنية واحدة فقط أفافا إينوفا، وساهم في إعطاء نوع من الخلود لهذه الثقافة".

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