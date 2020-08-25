لبنان يرفض أي تعديل لتفويض وعديد قوات الأمم المتحدة يونيفيل على حدوده مع إسرائيل

رفض لبنان أي تعديل لتفويض وعديد قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) قبل أيام من تجديد تفويض هذه القوة المكلفة مراقبة وقف الأعمال الحربية مع إسرائيل في الجنوب، حسبما أعلن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة الثلاثاء.

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أعلن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة عن معارضة بلاده لأي تعديل لتفويض وعديد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قبل أيام من تجديد تفويض هذه القوة المعنية بمراقبة وقف الأعمال الحربية مع إسرائيل في جنوب البلاد.

والتقى وهبة بشكل منفصل الثلاثاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، للبحث في مسألة تجديد تفويض اليونيفيل المقررة الجمعة، في حين تطالب تل أبيب بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها "بالانحياز و"عدم الكفاءة".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وهبة سلم السفراء مذكرة "بشأن موقف لبنان المتمسك بالتجديد لليونيفيل من دون تعديل في الولاية أو في العديد".

وهبه عرض مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن التجديد

لليونيفيلhttps://t.co/KwiMKu6UFI — National News Agency (@NNALeb) August 25, 2020

وتتشارك الحكومة اللبنانية في موقفها هذا مع حزب الله الحاضر بقوة في جنوب لبنان. وشكلت اليونيفيل في 1978، وتم تعزيزها بعد حرب دارت بين الدولة العبرية والحزب على مدى 33 يوما في صيف 2006، وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزز من انتشار اليونيفيل ومهامها إذ كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، fمراقبة وقف الأعمال الحربية.

ويبلغ عديد القوة عشرة آلاف و500 عنصر. ورسميا لا يزال لبنان وإسرائيل في حالة حرب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا في يونيو/حزيران إلى "تعزيز قدرة المراقبة" لدى اليونيفيل، ما يمنحها "تصورا أفضل للوضع".

انتقادات إسرائيلية

لكن إسرائيل تتهم اليونيفيل بعدم بذل جهود كافية ضد حزب الله. وفي السياق، قال الجنرال الإسرائيلي إفرايم ديفرين الأسبوع الماضي إن اليونيفيل "غير قادرة على تنفيذ مهامها" متهما حزب الله بمنعها من ذلك.

وفي مطلع مايو/أيار، أعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أن اليونيفيل "مُنعت من تنفيذ تفويضها" وأن حزب الله "تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته". في المقابل، رفض الأمين العام للحزب حسن نصرالله أي تعزيز لمهام قوة اليونيفيل في لبنان. وقال إن" الأمريكيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمة اليونيفيل".

وأضاف في مقابلة إذاعية في مايو/أيار "لبنان رفض تغيير مهمة اليونيفيل لكن الإسرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون لها الحق بمداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة، والأمريكيون يضغطون على لبنان بهذا الملف".

فرانس24/ أ ف ب

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