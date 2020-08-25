محامو ملاديتش يحذرون من "حرمانه العدالة" مع بدء محاكمته بالاستئناف في لاهاي

باسكال غويو , بيتر دوجونغ ا ف ب

صورة مركبة أعدت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لراتكو ملاديتش بين 15 شباط/فبراير 1994 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خلال محاكمته أمام المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا

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لاهاي (أ ف ب)

قال محامو القيادي العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي بدأت الثلاثاء محاكمته بالاستئناف أمام القضاء الدولي في لاهاي، إنه قد يكون عرضة لـ"حرمانه العدالة" بسبب وضعه الصحي.

وحكم على ملاديتش في المرحلة الابتدائية بالسجن مدى الحياة، لا سيما لدوره في إبادة سربرينيتسا وهو يعاني مشاكل صحية وأخرى في الذاكرة، كما أكد محاموه.

وكانت محاكمته مقررة أساساً في آذار/مارس ثم أرجئت لخضوع ملاديتش البالغ 78 عاماً لعملية في القولون، ومرةً ثانية بسبب وباء كوفيد-19.

وبدا الثلاثاء صباحاً نحيل البنية ويضع كمامة، واشتكى من عدم القدرة على متابعة مجريات المحاكمة عبر سماعتيه.

وأعلن محاميه دراغان إيفيتيتش في ملاحظاته الاستهلالية "هذه المحاكمة غير لائقة وهي تنطوي على خطر حرمان من العدالة".

وأضاف "لست قادراً على الحصول على تعليمات واضحة منه ولست واثقاً بأن في استطاعتي مواصلة المناقشات على نحو سليم".

وقال نجل ملاديتش في تصريح لفرانس برس إن صحة والده لم تسمح له بالاستعداد للجلسات.

وأوضح داركو ملاديتش "لا يملك الطاقة المناسبة" وذاكرته ضعيفة، لكن المحكمة اعتبرت أن الشروط اللازمة لتبرير إرجاء الجلسة من جديد غير كافية.

وتعقد الجلسات الأولى لمحاكمته بالاستئناف في شكل مغلق بسبب وباء كوفيد-19، الثلاثاء والأربعاء أمام آلية تصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، التي تولت أعمال المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا بعد إغلاقها.

ويمكن لملاديتش أن يدلي بتصريح الأربعاء شخصياً أمام المحكمة لمدة عشر دقائق نهاية الجلسة.

وحكم على ملاديتش الملقب "جزار البلقان" في مرحلة أولى عام 2017 أمام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بالسجن المؤبد لإدانته بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة(1992-1995)، التي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص ونزوح 2,2 مليون.

ودين خصوصاً لدوره في حصار ساراييفيو وإبادة سربرينيتسا عام 1995 التي راح ضحيتها ثمانية آلاف رجل وشاب مسلم قتلوا بأيدي القوات الصربية.

واستأنف كل من جهتي الدفاع والادعاء الحكم الأول. وقد برأت محكمة الجزاء الخاصة بيوغوسلافيا ملاديتش من إبادات ارتكبت في قرى أخرى، وهو ما تعترض عليه جهة الادعاء العام.

بدوره يرى محامي الدفاع دراغان إيفيتيتش أن الحكم الأول "حافل بالأخطاء"، لا سيما في ما يتعلق بربط ملاديتش بجرائم ارتكبت عام 1991 قبل أن يتولى مهام قيادة عسكرية.

ولن تشارك عائلات الضحايا في جلسات الاستئناف بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت منيرة سوباسيستش رئيسة جمعية أمهات سربرينيتسا لفرانس برس "نأمل أن يدان ملاديتش بتهم ارتكاب إبادة في الجرائم التي ارتكبت في قرى أخرى أيضاً، وليس فقط عن التي ارتكبت في سربرينيتسا".

بورس-سمت/لو/ب ق

© 2020 AFP