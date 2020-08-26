أفغانستان: مقتل وجرح العشرات إثر فيضانات عارمة اجتاحت شمال كابول

أعلنت السلطات الأفغانية أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت الأربعاء منطقة شاريكار شمال العاصمة كابول، قد أودت بحياة 100 شخص على الأقل وأدت لإصابة العشرات، في حصيلة أولية مرشحة للإرتفاع. وأعلنت الرئاسة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني قد أمر بإرسال إعانات عاجلة إلى المنطقة المنكوبة.

إعلان اقرأ المزيد

واصلت فرق الإغاثة في أفغانستان الأربعاء جهود البحث عن ناجين بعد الفيضانات المفاجئة، والناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق شمال العاصمة، وأودت بحياة 100 شخص على الأقل، كما أفاد مسؤولون.

وحسب وزارة إدارة الكوارث فقد قتل 100 شخص وأصيب 100 بجروح في حصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة.

وقال القصر الرئاسي في بيان إن الرئيس أشرف غني أمر بإرسال إعانات عاجلة إلى شاريكار.

وأكدت الناطقة باسم محافظ منطقة شاريكار شمال كابول وحيدة شاهكار "عند قرابة الساعة 02:00 (21:30 ت غ الثلاثاء) ضربت فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة شاريكار"، وكانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن 72 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

فيضانات باغتت السكان

وفي السياق، أعلن أحد وجهاء حي شاريكار المنطقة الأكثر تضررا بالفيضانات صفي الله رجبي "عندما أتت الفيضانات من الجبل جرفت معها كل المساكن".

وقام الجنود بانتشال العشرات من تحت أنقاض المباني المهدمة في شاريكار عاصمة ولاية بروان بعد أن هطلت عليها ليلا أمطار غزيرة، وأفاد مسؤولون وشهود عيان أن بين الضحايا عددا من الأطفال.

وقال أحد سكان المدينة محمد قاسم المزارع البالغ 45 عاما إن 11 فردا من أسرته هم "رجل وسبعة أولاد وامرأتان" قضوا في الفيضانات. وصرح قاسم "عندما ضربت الفيضانات انهار المنزل عليهم. وقضى 11 فردا من أسرتي".

وانتشرت في المدينة حجارة سقطت من المباني المدمرة فيما طمرت الوحول الطرقات وانقلبت السيارات عليها.

وقال تميم عزيمي الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث "الأرقام التي جمعناها من المستشفيات تظهر أن 72 شخصا قضوا وأصيب أكثر من 100 بجروح".

مفقودون تحت الأنقاض

وفي بعض الأحياء تجمع السكان للاطمئنان على أقارب لا يزالون تحت الأنقاض ويسعى المسعفون لانتشالهم باستخدام آليات ثقيلة. ولجأ العديد من السكان إلى أسطح المنازل آخذين معهم مقتنياتهم الثمينة، في حين استمرت الأمطار في التساقط على المدينة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المليئة بالمياه الموحلة.

كما ضربت الفيضانات ولايات أخرى منها ننغرهار وبنشير ووردك ولوغار وباكتيكا وكابيسا، لكن دون تسجيل ضحايا كما ذكرت وزارة إدارة الكوارث.

وسنويا، تتسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات بمصرع المئات في أفغانستان. فيما العديد من المساكن غير المتينة خصوصا في الأرياف معرضة للانهيار خلال موسم الأمطار في هذا البلد الفقير.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك