إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقعين نوويين سريين

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران. إيران ، 25 أغسطس/ آب 2020.

أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في بيان التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح لمفتشي الوكالة الأممية بدخول موقعين نووين سريين. وتابع البيان المشترك أنه قد تم التوافق على تواريخ دخول المفتشين وأنشطة التحقق.

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وافقت إيران على طلب قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر، يقضي بالسماح لمفتشيها بالدخول إلى موقعين نوويين مشبوهين، حسبما جاء في بيان مشترك الأربعاء صادر عن الوكالة وطهران.

وتضمن البيان أن "إيران تمنح بشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين تحددهما الوكالة". وتابع أنه قد "تم التوافق على تواريخ دخول (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التحقق"، من دون تحديد المواعيد في البيان.

Just published: Joint statement by IAEA's Chief @RafaelMGrossi and Vice-President of the Islamic Republic of #Iran and Head of the AEOI.

📝 https://t.co/k4XcRIVKFc pic.twitter.com/im1b2aiInu — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 26, 2020

كما قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في بيان مشترك، إن "إيران تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية طواعية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".

من جانبه، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء بأن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي وافقت فيه طهران على السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما.

Had a meeting with @IRIMFA_EN’s @JZarif to continue discussions being held in Tehran. Grateful for his willingness to further work cooperatively with the @IAEAorg. pic.twitter.com/JHu2V3Mj4g — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 25, 2020

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله "مثلما كان الحال من قبل، إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال مسؤول إيراني إن القرار يرتبط بشرط عدم السعي للتفتيش على أساس "معلومات مغلوطة".

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة غروسي لإيران.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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