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إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقعين نوويين سريين

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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران. إيران ، 25 أغسطس/ آب 2020.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران. إيران ، 25 أغسطس/ آب 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في بيان التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح لمفتشي الوكالة الأممية بدخول موقعين نووين سريين. وتابع البيان المشترك أنه قد تم التوافق على تواريخ دخول المفتشين وأنشطة التحقق.

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وافقت إيران على طلب قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر، يقضي بالسماح لمفتشيها بالدخول إلى موقعين نوويين مشبوهين، حسبما جاء في بيان مشترك الأربعاء صادر عن الوكالة وطهران.

وتضمن البيان أن "إيران تمنح بشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين تحددهما الوكالة". وتابع أنه قد "تم التوافق على تواريخ دخول (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التحقق"، من دون تحديد المواعيد في البيان.

كما قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في بيان مشترك، إن "إيران تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية طواعية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".

من جانبه، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء بأن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي وافقت فيه طهران على السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله "مثلما كان الحال من قبل، إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال مسؤول إيراني إن القرار يرتبط بشرط عدم السعي للتفتيش على أساس "معلومات مغلوطة".

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة غروسي لإيران.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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