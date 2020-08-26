الأرجنتيني ألفارو مدربا لمنتخب الاكوادور

خوان مابروماتا ا ف ب/ارشيف

الارجنتيني غوستافو ألفارو خلال مباراة لبوكا جونيورز في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربلايت في بوينوس ايرس في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2019

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كيتو (أ ف ب)

أعلن رئيس الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم الاربعاء تعيين الارجنتيني غوستافو ألفارو مدربا لمنتخبه الأول، لقيادته في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويخلف ألفارو الهولندي جوردي كرويف الذي استقال في نهاية تموز/يوليو دون قيادة المنتخب في أي مباراة.

قال فرانسيسكو ايغاس رئيس الاتحاد خلال مؤتمر عبر الفيديو "سيتولى غوستافو ألفارو وفريقه التقني مهام المنتخب الوطني ويقودنا في التصفيات (مونديال 2022) وكوبا أميركا 2021، ونأمل في مونديال 2022 في قطر".

واشرف ألفارو (58 عاما) على عدة أندية ارجنتينية محرزا كأس سودأميريكانا في 2007 مع ارسنال الارجنتيني. كما قاد بوكا جونيورز في نهاية 2019.

وبعد خوضه مباراة ودية في أيلول/سبتمبر، يستهل بدايته في تصفيات مونديال 2022 ضد الارجنتين في بوينوس أيرس ثم الاوروغواي في كيتو في تشرين الأول/اكتوبر.

وقرر كرويف، نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، الاستقالة من منصبه نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن استقالة كرويف الابن عبر الاتحاد الإكوادوري الذي أفاد في بيان عن الاتفاق على "شروط فك الارتباط" التي تضمنت "تعويضا عن فسخ العقد من قبل جانب واحد وهو المدرب".

ولحق كرويف بالإسباني أنتونيو كوردون الذي استقال كمدير رياضي لمنتخب الإكوادور بسبب "عدم الاستقرار المؤسسي" في اتحاد اللعبة.

واستبعد إيغاس في نيسان/أبريل الماضي عن رئاسة الاتحاد من قبل مجلس الإدارة، لاتهامه بأنه يدفع لكل من كرويف وكوردون أكثر مما تم الاتفاق عليه. لكن إيغاس رفض الاقرار بقانونية قرار إقالته من منصبه، مستندا الى الدعم الذي يحظى به من قبل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".

وكان كرويف قد حلّ في كانون الثاني/يناير 2020 خلفا للكولومبي هرنان داريو غوميز الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كوبا أميركا في حزيران/يونيو 2019.

وحلت الإكوادور أخيرة في مجموعتها خلف الأوروغواي، تشيلي واليابان التي شاركت كضيفة في البطولة القارية.

© 2020 AFP