الدوري الأميركي للمحترفين: انديانا يقيل مدربه ماكميلان بعد الخروج المبكر من البلاي أوف

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نيويورك (أ ف ب)

دفع المدرب نايت ماكميلان ثمن الاقصاء الساحق لانديانا بيسرز أمام ميامي هيت من الدور الاول في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بإقالته من منصبه الاربعاء.

ويبلغ رصيد ماكميلان (56 عاما) القادم الى بيسرز قبل اربعة مواسم 183 فوزا و136 خسارة، لكن في الادوار الاقصائية حقق فقط 3 انتصارات مقابل 16 خسارة، بينها ثلاث خسارات ساحقة في الدور الاول.

ولم يفز بيسرز في سلسلة من الادوار الاقصائية منذ عام 2014.

قال رئيس عمليات كرة السلة كيفن بريتشارد "كان قرار صعبا للغاية بالنسبة لنا، لكننا نشعر بانه من مصلحة المنظمة التحرّك في اتجاه مختلف".

ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من تمديد عقد ماكميلان لعام إضافي.

وأمضى ماكميلان مدربا لسياتل سوبرسونيكس خمس سنوات بين 2000 و2005، واقيل في موسمه السابع مع بورتلاند ترايل بلايزرز في 2012.

ويبلغ مجمل رصيده في الدوري 661 فوزا مقابل 558 خسارة، بينها 17 فوزا و36 خسارة في البلاي اوف.

وحقق انديانا هذا الموسم 45 فوزا و28 خسارة، وحل رابعا في المنطقة الشرقية.

وكان فيلادلفيا اقصى مدربه بريت براون الاثنين بعد 24 ساعة من اقصائه أمام بوسطن سلتيكس صفر-4 في فقاعة أورلاندو.

كما أقال نيواورليانز بيليكانز مدرب ألفين جنتري قبل عشرة ايام لعدم قيادته الى الادوار الاقصائية.

© 2020 AFP