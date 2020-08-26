الدوري الاميركي للمحترفين: كليبرز يستعيد المبادرة ضد مافريكس بفوز قياسي

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

استعاد لوس انجليس كلبيرز المبادرة في سلسلته مع دالاس مافريكس وتقدم عليه 3-2، وذلك بعد أن اكتسحه 154-111 الثلاثاء في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي يستكمل في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا من دون جمهور بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19".

وبعد أن خسر المباراة الرابعة بسلة ثلاثية قاتلة للنجم السلوفيني لوكا دونتشيتش في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي، هيمن كليبرز تماما على مجريات مباراة الثلاثاء وأصبح على بعد خطوة من حجز بطاقته الى نصف نهائي المنطقة الغربية، مسجلا أكبر عدد نقاط في تاريخ مشاركاته في الأدوار الإقصائية.

وحسم كليبرز المباراة الخامسة بعدما نجح في الحد من خطورة دونتشيتش الذي اكتفى بـ22 نقطة (6 محاولات ناجحة فقط من أصل 17)، بعد أن حقق السبت الـ"تريبل دابل" الثاني تواليا بتسجيله 43 نقطة مع 17 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وفرض بول جورج وكواهي لينارد إيقاعهما على مافريكس منذ بداية اللقاء، حيث سجل الأول 18 والثاني 22 نقطة خلال الشوط الأول الذي أنهاه فريقهما متقدما 76-52 بعدما نجح في 61 بالمئة من محاولاته.

وبغياب اللاتفي كريستابس بورزينغيس عن مافريكس للمباراة الثانية تواليا بسبب إصابة في ركبته اليمنى، واصل كليبرز هيمنته في الشوط الثاني الذي وصل خلاله الفارق حتى 45 نقطة بغياب مدرب دالاس ريك كارلايل نتيجة طرده في الربع الثالث من اللقاء.

وأنهى بول جورج اللقاء كأفضل مسجل بـ35 نقطة، معوضا أداءه المتواضع في المباريات الأربع الأولى التي "كنت غائبا حقا عنها. هذه المباريات الأخيرة كانت حقا صعبة لكن الشبان ساندوني وعائلتي وأصدقائي أيضا، الجميع. وجدت الطريق وعدت، وأنا أنتظر بفارغ الصبر ما ينتظرنا".

وأضاف كاوهي لينارد 32 نقطة مع 7 متابعات ومونتريزل هاريل 19 مع 11 متابعة لكليبرز، فيما كان دونتشيتش (22 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وتيم هارداواي جونيور (19 نقطة) الأفضل في صفوف دالاس الذي يحتاج الى الفوز بمباراة الخميس لتجنب الخروج وجر كليبرز الى مباراة سابعة حاسمة.

- موراي يؤجل تأهل جاز -

وفي المنطقة الغربية أيضا، أرجأ دنفر ناغتس الحسم وقلص الفارق الى 2-3 في سلسلته مع يوتا جاز بفوزه في المباراة الخامسة 117-107، وذلك بفضل جمال موراي الذي سجل 33 من نقاطه الـ42 في الشوط الثاني.

وعلى غرار المباراة الرابعة التي سجل فيها 50 نقطة بدون أن يتمكن من تجنيب ناغتس الهزيمة، قدم موراي أداء خارقا الثلاثاء ونجح في 17 من محاولاته الـ26 كما ساهم بثماني تمريرات حاسمة، آخرها للصربي نيكولا يوكيتش الذي ترجمها الى ثلاثية في آخر 23,6 ثانية، ضمن بها الفوز لفريقه.

واشاد يوكيتش الذي أنهى اللقاء بـ31 نقطة مع 6 متابعات، بزميله موراي بالقول "نحن نفوز بالمباريات أو نكون قريبين جدا من ذلك كلما لعب بهذه الطريقة. هذا ما نحتاجه منه".

ولعب يوكيتش دورا حاسما في إبقاء ناغتس في أجواء اللقاء بتسجيله 21 من نقاطه الـ31 في الشوط الأول، قبل أن ينوب عنه موراي في الثاني حين كان فريقه متخلفا بفارق 15 نقطة في الربع الثالث، مسجلا 33 نقطة خلال النصف الثاني من اللقاء.

وقال موراي "بكل بساطة، نحن جميعا لدينا إرادة الفوز، وهذا الأمر بإمكانه أن يحملك، أن يأخذك الى أماكن (مراحل متقدمة)".

وكان الفريقان متعادلين 101-101 قبل أن يضرب موراي بتسجيله تسع نقاط متتالية، واضعا فريقه في المقدمة بفارق 9 نقاط في آخر دقيقة و20 ثانية، ما فتح الباب أمامه للخروج منتصرا لاسيما بعد الثلاثية التي سجلها يوكيتش قبل 23,6 ثانية على النهاية.

وبعد أن تعملق بتسجيله 57 نقطة في المباراة الأولى من هذه السلسلة ثم 51 في المباراة الرابعة، واصل دونوفان ميتشل تألقه مع يوتا بتسجيله 30 نقطة في لقاء الثلاثاء (يبلغ معدله 37,6 نقطة في المباريات الخمس)، فيما أضاف البديل جوردان كلاركسون 17 وجو إينغلس 13 من دون أن يكون ذلك كافيا لكي يحسم جاز السلسلة.

© 2020 AFP