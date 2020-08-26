السودان يستبعد التطبيع مع إسرائيل ويدعو لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بجانب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، السودان، 25 أغسطس/ آب 2020.

في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للخرطوم منذ عام 2005، استبعد السودان الثلاثاء الاعتراف بإسرائيل قبل تنظيم انتخابات في 2022 خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء للخرطوم في إطار جولة إقليمية تهدف إلى إقناع دول عربية بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية على غرار الإمارات.

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عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في الخرطوم، في زيارة تهدف إلى إقناع دول عربية بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية على غرار الإمارات، استبعد السودان الاعتراف بإسرائيل قبل تنظيم انتخابات في 2022.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن حمدوك قوله ردا على "الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، إن "المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا إلى قيام انتخابات حرة". وأضاف "لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل".

هل هناك مقايضة أمريكية؟ رفع العقوبات أمام الموافقة على التطبيع مع إسرائيل؟

ودعا رئيس الوزراء السوداني الإدارة الأمريكية "إلى ضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل".

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية "لا أحد ينبغي أن يتوقع اتفاق سلام بين ليلة وضحاها"، مبديا "رضاه الكبير" عن المحادثات التي جرت مع المسؤولين السودانيين.

لكنه تدارك "من الطبيعي أن تطبيعا مع إسرائيل سيتيح فرصا اقتصادية هائلة وسيوفر وظائف لشعب السودان".

"فشل للأمريكيين"

وعلق مارك لافيرن مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي "إنه فشل بالنسبة إلى الأمريكيين الذين كانوا يحسبون أنهم قادرون على إجبار بلد فقير وهش مثل السودان على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن الحكومة السودانية ردت بحكمة".

واعتبر أن السودان "منقسم بما يكفي لعدم تأجيج هذا الأمر عبر تطبيع مع إسرائيل من دون تفاهم. لدى السودان مشاكل وأعباء كثيرة للاهتمام بها".

من جانبه، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي قاد الانتفاضة الشعبية السنة الماضية، الثلاثاء أن الحكومة الحالية ليست مفوضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في بيان للمجلس إثر اجتماع شارك فيه حزب الأمة، "جـدد الاجتماع الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل باعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة الانتقالية المحكومة بالوثيـقة الدستـورية، وأمـن على حـق الشعب الفلسطينـي في أراضيه وحـق الحياة الحـرة الكريمة".

وبعد تولي الحكومة الانتقالية زمام الأمور في البلاد، حصلت على دعم الإدارة الأمريكية التي أعادت السفير الأمريكي إلى الخرطوم مطلع السنة الحالية.

وأشارت السلطات السودانية مطلع آب/أغسطس الجاري إلى استعدادها "لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين".

وقام بومبيو بأول زيارة لوزير خارجية أمريكي للخرطوم منذ زيارة كوندوليزا رايس عام 2005، والسودان ثاني محطة له بعد إسرائيل في جولته الشرق أوسطية. ووصل مساء إلى البحرين على أن يزور بعدها الإمارات.

وفي ظل تدابير أمنية مشددة، وصل بومبيو من إسرائيل على متن "أول رحلة رسمية مباشرة" من تل أبيب إلى الخرطوم اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية، فيما ما زال البلدان عمليا في حالة حرب.

وخلال حكم عمر البشير، استقبل السودان على أراضيه إسلاميين متطرفين ولا سيما أسامة بن لادن الذي عاش فيه من 1993 إلى 1996 قبل أن ينتقل إلى أفغانستان.

عقوبات أمريكية وإسقاط البشير "يغير المعادلة"

وقد دفع السودان ثمنا لذلك عندما قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه ابتداء من 1990 وأدرجته على قائمتها السوداء للدول المتهمة "برعاية الإرهاب".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم، وفي عام 1997 خُفضت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى قائم بالأعمال. لكن عزل البشير تحت ضغط حركة شعبية غيّر المعطيات.

وقررت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تشكلت في أيلول/سبتمبر 2019 بعد احتجاجات شعبية أنهت ثلاثين سنة من الديكتاتورية، التقرب من الولايات المتحدة والعمل على رفع العقوبات.

وقد كلفت الحكومة الانتقالية الإعداد لانتخابات عامة. وتمنع العقوبات أي استثمار في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عميقة. فقد بلغ معدل التضخم 143% على أساس سنوي، ويستمر الجنيه السوداني في الانخفاض مقابل الدولار، في سياق اقتصادي عالمي أصيب بضربة قاسية جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

وبعد اجتماع في شباط/فبراير مع الفريق البرهان في أوغندا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنهما اتفقا على "بدء التعاون الذي سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين". لكن الحكومة السودانية نفت بعد ذلك تناول قضية "التطبيع" خلال اللقاء.

وفي دلالة على أن عملية التقارب هذه ستكون صعبة، أقيل المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي من منصبه بعدما اعترف ضمنيا وبصورة مفاجئة في 18 آب/أغسطس بوجود اتصالات بين بلاده وإسرائيل. ونفى وزير الخارجية السوداني حينها ذلك.

وفي السياق التاريخي، وبعد حرب حزيران/يونيو 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة على وجه الخصوص، اجتمع معظم القادة العرب في الخرطوم لتبني قرار "اللاءات الثلاث": لا صلح، لا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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