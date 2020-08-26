اليمن: الانفصاليون الجنوبيون يعلقون مشاركتهم في مشاورات اتفاق الرياض

صبي يقف مع رجال قبائل حوثية خلال احتجاج على قرار الإمارات العربية المتحدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في صنعاء، اليمن، في 22 أغسطس / آب 2020

في بيان رسمي، وجهه المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الثلاثاء "رسالة إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض" مؤكدا فيها "تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق". ويأتي هذا القرار لعدة أسباب من بينها "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين" و"انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب".

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نشر الانفصاليون اليمنيون الثلاثاء بيانا يفيد بتعليق مشاركتهم في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض لتقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المتحدث بساسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن 153000

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان الثلاثاء إنه وجه "رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض" مؤكدا فيها "تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

أسباب هذا القرار

وذكر المجلس أن قرار تعليق مشاركته في المشاورات يأتي لعدة أسباب من بينها "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين" و"انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب".

تعليق المفاوضات من قبل المجلس الانتقالي إجراء لابد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض. وهو موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه.

ومن هنا نجدد كامل الالتزام بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات. https://t.co/oEpNOw9IDy — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 25, 2020

ومن ناحيته، رأى هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في تغريدة على تويتر أن هذا "إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض". وأكد بن بريك التزام المجلس "بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات".

أقوى الجماعات الانفصالية في الجنوب

وكان المجلس الانتقالي وهو أقوى الجماعات الانفصالية في الجنوب، قد أعلن في نيسان/أبريل "إدارة ذاتية" في الجنوب بعدما هاجم القوات الحكومية في تعثر لاتفاق تقاسم للسلطة تم توقيعه برعاية الحكومة السعودية. ثم عاد في أواخر تموز/يوليو الماضي ليعلن تخليه عنها متعهدا تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في الحكومة.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وتتهم الحكومة بالفساد.

ووُقّع الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وينص على تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين. لكن بنوده لم تنفذ وسرعان ما تجاوزتها الأحداث.

فرانس24/ أ ف ب

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