بطولة إيطاليا: ماران مدربا جديدا لجنوى

ميغل ميدينا ا ف ب/ارشيف

الايطالي رولاندو ماران مدرب كالياري السابق في مواجهة انتر في كأس ايطاليا في 14 كانون الثاني/يناير 2020

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي جنوى الايطالي لكرة القدم الاربعاء تعاقده لسنتين مع المدرب رولاندو ماران، بعد نجاته من الهبوط الى الدرجة الثانية.

ويخلف ماران (57 عاما) المدرب دافيدي نيكولا المقال بعد ثمانية اشهر في منصبه.

وعاش جنوى موسما كارثيا مع ثلاثة مدربين مختلفين، بينهم لاعب وسط باريس سان جرمان السابق تياغو موتا، ليحتل المركز السابع عشر في "سيري أ" منقذا نفسه بصعوبة من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وصنع ماران سمعته على رأس نادي كييفو فيرونا بين عامي 2014 و2018. وبقي من دون أي ناد منذ شباط/فبراير الماضي بعد اقالته من تدريب كالياري منذ 2018.

وكان جنوى فشل بالتعاقد مع فينتشنزو إيتاليانو مدرب سبيتسيا وروبرتو دافيرسا المدرب السابق لبارما.

ودرب ماران عدة اندية متوسطة في ايطاليا على غرار بريشيا وباري وفيتشنزا وكاتانيا وكييفو وكالياري.

© 2020 AFP